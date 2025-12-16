Ķīna ievieš antidempinga nodevas cūkgaļas importam no Eiropas Savienības
Ķīna otrdien paziņoja, ka ieviesīs antidempinga nodevas no 4,9% līdz 19,8% apmērā cūkgaļas importam no Eiropas Savienības (ES).
Šīs nodevas ir zemākas par pagaidu nodevām, kas tika ieviestas septembrī un svārstījās no 15,6% līdz 62,4%, taču tās spēkā saglabāsies piecus gadus.
Nodevas tiks piemērotas no trešdienas.
Ķīnas Tirdzniecības ministrija apgalvo, ka Eiropa Ķīnas tirgū īstenojot cūkgaļas un cūkgaļas blakusproduktu dempingu, tirgū pārdodot produktus par cenu, kas esot zemāka par ražošanas cenu vai zemāka par cenu, kāda tiek noteikta eksportētājvalsts tirgū.
Ministrija piebilst, ka ES ražotās cūkgaļas cenas radot būtisku kaitējumu Ķīnas cūkgaļas nozareii.
Ķīna izmeklēšanu saistībā ar cūkgaļas importu no ES sāka pērn jūnijā neilgi pēc tam, kad ES ieviesa tarifus Ķīnā ražoto elektrisko automobiļu importam. Vēlāk Ķīna ieviesa antidempinga nodevas Eiropas brendija un konjaka importam.