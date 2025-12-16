FOTO: čiekuru valūta, piparkūku autobuss un dejojošais TV tornis - aizvadīti Viļņas Ziemassvētki pirms Ziemassvētkiem

Viļņas Ziemassvētki pirms Ziemassvētkiem 2025
Vien 12 dienas pirms Ziemassvētkiem lieli un mazi pulcējās Viļņā, lai uz īsu brīdi nonāktu bērnībā izsapņotā pasakā.
Vien 12 dienas pirms Ziemassvētkiem lieli un mazi pulcējās Viļņā, lai uz īsu brīdi nonāktu bērnībā izsapņotā pasakā. Viļņas Ziemassvētkos pirms Ziemassvētkiem čiekuri kļuva par oficiālu vienas dienas valūtu, iedegās 144 eglītes vienuviet, darbojās īpaša elfu pasta un pilsētā kursēja piparkūku autobuss.
Pasaku noskaņa visā pilsētā izpaudās ne tikai dekorācijās un aktivitātēs, bet arī tik praktiskā ikdienas sastāvdaļā, kā norēķini.
Jaunā valūta bija sarkans priežu čiekurs, īpaši Viļņas Ziemassvētki pirms Ziemassvētkiem notikumam. Ar īpašo naudu, kas bija derīga norēķiniem tikai 13. decembrī, varēja nopirkt dažādus gardumus vai atrakcijas vairāk nekā 40 Viļņas kafejnīcās, restorānos un pasākumu vietās. Piedāvājumā bija karstā šokolāde, tēja, dažādi saldumi un dāvanas no pasākuma dalībniekiem.
"Šogad mēs uz svētkiem paskatījāmies citādi – Viļņas Ziemassvētku valūta atgādina laikus, kad var baudīt vienkāršas lietas. Jaunā valūta ne tikai būs apgrozībā šodien, bet arī turpinās veicināt labu noskaņojumu un atgādinās mums, ka vissvarīgākās lietas dzīvē nav izmērāmas skaitļos, bet gan mīļumā un kopā būšanā," sacīja Lietuvas Bankas valdes priekšsēdētājs Ģedimins Šimkus.
Viļņas mērs Valds Benkunsks uz atklāšanu ieradās piparkūku autobusā. Kopā ar pasākuma organizatoriem un partneriem viņš prezentēja svētku programmu un kļuva par pirmo, kurš apmaina Viļņas Ziemassvētku valūtu pret savām atmiņām par Ziemassvētkiem.
"Tikai dažas minūtes Viļņas Ziemassvētku bankā, un jau rodas sajūta, ka esi atgriezies bērnībā – viss bija vienkārši un sirsnīgi. Priecājos redzēt, kā šī sajūta šodien dzīvo mūsu pilsētā," sacīja Viļņas mērs Valds Benkunsks.
Bagātīga Ziemassvētku programma visā pilsētā
Viļņas Ziemassvētki pirms Ziemassvētkiem ietvaros dalībnieki varēja baudīt ekskursijas pa galvaspilsētu, Ziemassvētku vilcieniņu, karuseļus un bezmaksas slidošanas nodarbības.
Sirvīda laukumā iedegās 144 Ziemassvētku eglītes, kas simbolizēja Viļņā dzīvojošās starptautiskās kopienas. Visas dienas garumā laukumā varēja dzirdēt viņu Ziemassvētku tradīcijas un stāstus no dažādām pasaules valstīm.
Lielu uzmanību piesaistīja arī Viļņas Ziemassvētku pasta nodaļa – simtiem cilvēku gaidīja, lai nosūtītu sveicienus saviem mīļajiem ārzemēs, un par viņu ceļojumu rūpējās pilsētas elfi. Īpašās pastkastītes pilsētā paliks atvērtas, līdz būs nosūtītas visas pastkartes no Eiropas Ziemassvētku galvaspilsētas.
Svētku noskaņu pilsētā radīja arī viens no ievērojamākajiem galvaspilsētas simboliem – dejojošais televīzijas tornis, kas no rīta un vakarā piesaistīja uzmanību ar īpašu gaismas un mūzikas programmu, kuras pamatā bija Ziemassvētku hiti.