ASV fentanilu oficiāli pielīdzina masu iznīcināšanas ieročiem
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien atzinis sintētisko opioīdu fentanilu par masu iznīcināšanas ieroci.
"Mēs oficiāli klasificējam fentanilu kā masu iznīcināšanas ieroci, kā tas arī ir. Neviena bumba nedara to, ko dara šis," norādīja Tramps, piebilstot, ka katru gadu simtiem tūkstošu cilvēku mirst no fentanila pārdozēšanas.
Fentanils ir spēcīgs pretsāpju līdzeklis, ko medicīnā izmanto stipru sāpju remdēšanai un anestēzijā, taču tas rada lielu atkarību. Tramps atzina, ka šī viela pati par sevi nav slikta, bet norādīja, ka to var ļaunprātīgi izmantot, sajaucot ar citām vielām.
Šis opioīds ir izraisījis smagu narkotiku krīzi ASV. Fentanils ir līdz pat 50 reižu spēcīgāks par heroīnu, un saskaņā ar valdības datiem pārdozēšana joprojām ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem starp amerikāņiem vecumā no 18 līdz 44 gadiem. Varasiestādes norāda, ka pat tikai daži miligrami fentanila var būt nāvējoši.
Taču kāda būs Trampa lēmuma praktiskā ietekme, joprojām nav skaidrs.
Prezidenta rīkojumā teikts, ka administrācija pārbaudīs, vai šajā situācijā ir nepieciešama Aizsardzības ministrijas iesaistīšanās, tostarp iespējama militāro spēku izmantošana. ASV bruņotie spēki jau veic narkotiku apkarošanas operācijas Karību jūras reģionā.
Saskaņā ar ANO definīcijām masu iznīcināšanas ieroči ietver kodolieročus, bioloģiskos un ķīmiskos ieročus. ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) pieskaita arī radioloģiskos un eksplozīvos ieročus, kas var nodarīt plašu kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un infrastruktūrai.