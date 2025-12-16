Īlons Masks kļuvis par pirmo cilvēku ar vairāk nekā 600 miljardu dolāru bagātību
Uzņēmējs Īlons Masks ir kļuvis par pirmo cilvēku, kura neto bagātība žurnāla "Forbes" vērtējumā pārsniegusi 600 miljardus ASV dolāru, liecina šī žurnāla pirmdien publicētas aplēses.
Šo pieaugumu veicināja tas, ka daži darbinieki un investori nesen pārdeva Maska kosmosa kompānijas "SpaceX" akcijas. "Forbes" izmantoja šajās transakcijās noteikto cenu, lai aplēstu augstāku šīs kompānijas kopējo vērtību, kas savukārt palielināja aprēķināto Maska daļas vērtību.
Tikai dažas stundas pirms tam "Forbes" bija novērtējis Maska bagātību ar aptuveni 500 miljardiem dolāru.
Maska bagātība ir saistīta galvenokārt ar viņa daļām elektromobiļu ražotājā "Tesla" un kompānijā "SpaceX". Atšķirībā no "Tesla", "SpaceX" ir privāts uzņēmums, tātad tā vērtību nenosaka publiska akcijas cena. Šādos gadījumos novērtējumi balstās uz finansējuma raundiem vai darbinieku akciju pārdošanu un var ievērojami atšķirties no eventuālās tirgus vērtības.
Balstoties uz cenu, par kādu darbinieki spēja pārdot savas akcijas, "Forbes" aprēķināja, ka "SpaceX" kopējā vērtība ir 800 miljardi dolāru, salīdzinājumā ar tās iepriekšējo novērtējumu 400 miljardu dolāru apmērā. Tā kā Maskam pieder aptuveni 40% no "SpaceX", "Forbes" pārskatītais novērtējums palielināja novērtēto Maska neto bagātību līdz 677 miljardiem dolāru.