Ukrainas miera līguma nodrošināšanai Eiropas līderi rosina veidot daudznacionālos spēkus
Eiropas valstu līderi pirmdien ierosināja izveidot Eiropas vadītus un ASV atbalstītus daudznacionālos spēkus, lai nodrošinātu potenciālā miera līguma ievērošanu Ukrainā, teikts kopīgā paziņojumā.
Šie spēki būtu daļa no "stingrajām drošības garantijām", ko Ukrainai sniegtu ASV un Eiropas valstis.
To mērķis būtu garantēt, ka Krievija nepārkāpj vienošanos par kara izbeigšanu.
Paziņojums, ko parakstījuši arī Francijas, Lielbritānijas un Vācijas vadītāji, publicēts laikā, kad Eiropas līderi Berlīnē tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Paziņojumā izklāstīti arī citi punkti, par ko, kā teikts, desmit Eiropas līderi un ASV amatpersonas sarunās par miera priekšlikuma aprisēm panākušas vienošanos.
Paziņojumā teikts, ka Ukrainas armijai būtu jāturpina saņemt plašu atbalstu un jāsaglabā miera laikā paredzētais 800 000 karavīru skaits.
Miers tiktu uzturēts arī ar "ASV vadītu uguns pārtraukšanas uzraudzības un pārbaudes mehānismu", kas identificētu pārkāpumus un "nodrošinātu agrīnu brīdināšanu par jebkādiem turpmākiem uzbrukumiem", teikts paziņojumā.
Paziņojumu parakstīja Dānijas, Francijas, Itālijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas vadītāji, kā arī Eiropadomes un Eiropas Komisijas vadītāji.