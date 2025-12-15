Rumānijā pirmo reizi 40 gadu laikā reģistrēta saslimšana ar lepru - infekciju, kas bija plaši izplatīta viduslaikos
Rumānijā pirmo reizi vairāk nekā 40 gadu laikā reģistrēta saslimšana ar lepru. Šī senā infekcijas slimība diagnosticēta divām Indonēzijas pilsonēm, kuras strādāja par masierēm kādā SPA centrā.
Aģentūra "Reuters" ziņo, ka saslimšana atklāta 21 un 25 gadus vecām sievietēm, kuras strādāja SPA centrā Klužā, valsts ziemeļrietumos. Viena no pacientēm nesen atgriezusies no kādas Āzijas valsts, kur pavadījusi mēnesi kopā ar māti, kura hospitalizēta ar šo pašu diagnozi.
Abas inficētās sievietes šobrīd saņem nepieciešamo ārstēšanu. Rumānijas Veselības ministrija informējusi, ka šobrīd pārbaudes tiek veiktas vēl divām personām.
Veselības ministrs Aleksandru Rogobete mierinājis sabiedrību, norādot, ka SPA centra klientiem nav pamata bažām par iespējamu inficēšanos, jo slimības pārnesei nepieciešams ilgstošs un ciešs kontakts ar infekcijas nēsātāju. Tomēr piesardzības nolūkos un izmeklēšanas laikā konkrētā iestāde ir slēgta.
Saskaņā ar Rumānijas Veselības ministrijas datiem pēdējais apstiprinātais lepras gadījums valstī fiksēts 1981. gadā – pirms 44 gadiem.
Situācija Eiropā
Lai gan lepra Eiropā tiek uzskatīta par retu slimību, tā pilnībā nav izzudusi. Pēdējos gados Eiropas valstīs joprojām tiek reģistrēti atsevišķi gadījumi, galvenokārt migrantiem un ceļotājiem no endemiskajiem reģioniem Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā. Autohtonos gadījumus – kad inficēšanās notikusi pašā Eiropā – retumis fiksē Vidusjūras valstīs, piemēram, Spānijā, Itālijā, Grieķijā un Portugālē.
Kas ir lepra?
Medicīnas eksperti skaidro, ka lepra jeb Hansena slimība ir hroniska infekcijas slimība, ko izraisa mikobaktērijas Mycobacterium leprae un Mycobacterium lepromatosis. Tā tiek pārnesta ar elpceļu izdalījumiem (klepojot vai šķaudot) vai cieša kontakta ceļā.
Slimība primāri skar ādu, acis, perifēro nervu sistēmu un augšējo elpceļu gļotādu. Agrīnā stadijā novērojamas ādas izmaiņas – jutības zudums bālos vai apsārtušos ādas laukumos, kā arī perifēro nervu sabiezējumi.
Ja slimību neārstē, tā var izraisīt smagas deformācijas, pirkstu zaudēšanu un aklumu, taču savlaicīgas diagnostikas un terapijas gadījumā tā ir pilnībā izārstējama.
Statistika pasaulē
Lai gan pasaulē lepra tiek uzskatīta par retu slimību, ik gadu tā tiek diagnosticēta aptuveni 200 000 cilvēku vairāk nekā 120 valstīs. Visvairāk gadījumu reģistrē Indijā, Brazīlijā un Indonēzijā.