Zināmi pirmie Berlīnes sarunu rezultāti - Ukrainai piedāvātas garantijas, kas līdzinās NATO 5. pantam
Sarunās Berlīnē ASV delegācija īpašo sūtņu Stīva Vitkofa un Džareda Kušnera vadībā, kā arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas amatpersonas izstrādājušas drošības garantiju paketi Kijivai pēc ar NATO statūtu 5. panta parauga, informēja divas ASV amatpersonas.
NATO līguma 5. pantā ir nostiprināts kolektīvās aizsardzības princips, kas nosaka, ka bruņots uzbrukums vienai alianses dalībvalstij tiek uzskatīts par uzbrukumu visām.
"Šīs vienošanās pamatā ir ārkārtīgi spēcīgas garantijas, kas būtībā ir līdzīgas 5. pantam, kā arī ļoti spēcīgi atturēšanas mehānismi: tie attiecas uz Ukrainas karavīru skaitu, pieejamiem ieročiem. Ja jūs paredzat tik spēcīgas garantijas, ir svarīgi nodrošināt patiešām spēcīgus aizsardzības mehānismus, lai iespējamība, ka tās tiks izmantotas, būtu pēc iespējas mazāka. Tas prasa ļoti skaidrus mehānismus, kā novērst incidentus, lai mazas epizodes neizvērstos par lielām, kā arī intensīvu uzraudzību," sacīja viens no avotiem.
Tomēr amatpersona teica, ka šis priekšlikums netiks izskatīts "mūžīgi". Avoti atteicās izpaust sīkāku informāciju par dokumentu. Taču viens no viņiem sacīja, ka ASV savos priekšlikumos ir "aizgājušas tik tālu, cik tālu ASV vispār spēj aiziet šādā situācijā".
"Tas, kas tiek ierosināts tagad, būtībā ir visu iespējamo variantu platīna standarts," viņš teica. Amatpersona teica, ka priekšlikums būs jāapstiprina ASV Senātam.
Viena amatpersona pauda pārliecību, ka Krievija piekritīs plānam, kas ļaus Ukrainai būt "stiprai un brīvai". Cita uzsvēra, ka prezidents Tramps, kurš ir apmierināts ar sarunu gaitu, uzskata, ka viņš var pārliecināt Krieviju piekrist garantijām.
Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc sarunām Berlīnē paziņoja, ka Kijivas un Vašingtonas nostājas joprojām atšķiras galvenajā jautājumā par Ukrainas teritorijas atdošanu.
"Par teritoriju ir bijis pietiekams dialogs, un es domāju, ka, atklāti sakot, mums joprojām ir atšķirīgas nostājas, bet es uzskatu, ka mani kolēģi ir uzklausījuši manu personīgo nostāju," Zelenskis sacīja žurnālistiem.
ASV amatpersonas sacīja, ka tikšanās laikā detalizēti tika apspriests Ukrainas teritoriju jautājums, jo īpaši Donbasa daļas, uz kurām pretendē Krievija.
"Mēs apspriedām daudz dažādu variantu, kā varētu risināt teritoriju jautājumu. Jo īpaši runājām par ekonomisko brīvo zonu un diezgan ilgi mēģinājām saprast, ko tieši tas nozīmētu un kā šāds modelis varētu darboties," sacīja viens no sarunu biedriem. "Galu galā, ja šos parametrus izdosies skaidri definēt, tad pārējo suverenitātes jautājumu risinājums būs atkarīgs no pašām pusēm - un no tā, vai tās spēs vienoties savā starpā."
Pēc amatpersonas teiktā, Tramps negrasās "izdarīt spiedienu" uz Ukrainu šajā jautājumā, un Kijiva pati lems, ko darīt ar savām teritorijām.
Tikšanās laikā tika apspriests arī jautājums par ekonomisko atbalstu Ukrainai - tā saukto "atveseļošanās un labklājības paketi". Viņi apsprieda arī Zaporožijas atomelektrostacijas nākotni.
"Starp Krieviju un Ukrainu joprojām ir neliela plaisa izpratnē par to, kā lietas būtu jāorganizē, bet galu galā abas puses vēlas, lai objekts tiktu atjaunots, normāli darbotos un nodrošinātu energoapgādi," sacīja amatpersona. "Izskatās, ka mēs esam tuvu tam, lai viņi kopumā vienotos par jaudas sadali 50 pret 50."
Amatpersonas pauda pārliecību, ka sarunās ar Ukrainas prezidentu un Eiropas amatpersonām ir izdevies atrisināt "90% no visām problēmām" starp Krieviju un Ukrainu.
Tagad konkrēti formulējumi ir jāapspriež darba grupu līmenī, sacīja amatpersonas. Pēc viņu teiktā, šo jautājumu varētu apspriest nedēļas nogales sanāksmēs ASV - iespējams, tās notiks Maiami.