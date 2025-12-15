Vācijā policija strādā pastiprinātā režīmā.
Vācijā aiztur piecas personas aizdomās par uzbrukuma gatavošanu Ziemassvētku tirdziņam
Vācijā aizturēti pieci vīrieši – trīs Marokas, viens Ēģiptes un viens Sīrijas valstspiederīgais –, kuri tiek turēti aizdomās par uzbrukuma gatavošanu Ziemassvētku tirdziņam Bavārijas dienvidos.
Prokuratūra paziņojusi, ka 56 gadus vecs ēģiptietis tiek turēts aizdomās par aicinājumu veikt uzbrukumu, izmantojot automašīnu, ar mērķi "nogalināt vai ievainot pēc iespējas vairāk cilvēku". Savukārt marokāņi, visticamāk, piekrituši šo uzbrukumu īstenot, vēsta BBC.
Vācijas varasiestādes šobrīd strādā paaugstinātas gatavības režīmā, ņemot vērā iepriekšējos uzbrukumus Ziemassvētku tirdziņiem.