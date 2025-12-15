Vācijā aiztur piecas personas aizdomās par uzbrukuma gatavošanu Ziemassvētku tirdziņam
foto: IMAGO/Ardan Fuessmann
Vācijā policija strādā pastiprinātā režīmā.
Vācijā aizturēti pieci vīrieši – trīs Marokas, viens Ēģiptes un viens Sīrijas valstspiederīgais –, kuri tiek turēti aizdomās par uzbrukuma gatavošanu Ziemassvētku tirdziņam Bavārijas dienvidos.

Prokuratūra paziņojusi, ka 56 gadus vecs ēģiptietis tiek turēts aizdomās par aicinājumu veikt uzbrukumu, izmantojot automašīnu, ar mērķi "nogalināt vai ievainot pēc iespējas vairāk cilvēku". Savukārt marokāņi, visticamāk, piekrituši šo uzbrukumu īstenot, vēsta BBC.

Vācijas varasiestādes šobrīd strādā paaugstinātas gatavības režīmā, ņemot vērā iepriekšējos uzbrukumus Ziemassvētku tirdziņiem. 

Jau vēstīts, ka  pagājušā gada decembrī, Magdeburgā  līdzīgā uzbrukumā dzīvību zaudēja seši cilvēki.

 

