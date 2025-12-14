Zelenskis Berlīnē tiekas ar ASV pārstāvjiem.
Pasaulē
Šodien 19:25
Zelenskis Berlīnē uzsāk sarunas ar ASV pārstāvjiem par kara izbeigšanu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien Berlīnē tiekas ar ASV delegāciju, kurā ir prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Trampa znots Džareds Kušners.
"Mēs esam sākuši tikšanos," sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Zelenskis, publicējot fotogrāfijas, kurās redzama Ukrainas delegācija, kurai pievienojies Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, un ASV pārstāvji, to vidū Vitkofs, Kušners un NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs.
Jau ziņots, ka Zelenskis svētdien ieradās Berlīnē, lai ar ASV pārstāvjiem turpinātu sarunas par iespējām izbeigt karu Ukrainā.
Plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka pirmdien Berlīnē gaidāms samits, kurā piedalīsies Zelenskis un vairāku Eiropas valstu līderi.