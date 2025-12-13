Pieaugot bažām par Krievijas apdraudējumu, Vācija nosūtīs karavīrus uz Poliju robežas nostiprināšanai
Vācija nosūtīs karavīru grupu uz Poliju, lai palīdzētu tās austrumu robežas nostiprināšanas projektā laikā, kad pieaug bažas par Krievijas radīto apdraudējumu, paziņoja Vācijas Aizsardzības ministrija.
Kā informēja ministrijas preses pārstāvis, Vācijas karavīru galvenais uzdevums Polijā būs "inženierijas aktivitātes".
Tas nozīmē "nocietinājumu būvēšanu, tranšeju rakšanu, dzeloņdrāšu likšanu vai tanku šķēršļu izvietošanu," viņš teica.
"Vācu karavīru sniegtais atbalsts aprobežojas ar šīm inženiertehniskajām darbībām," uzsvēra ministrijā.
Tās pārstāvis neprecizēja iesaistīto karavīru skaitu, norādot tikai, ka tas būs "vidējs divciparu skaitlis".
Paredzams, ka Vācijas karavīri projektā Polijā piedalīsies no 2026. gada otrā ceturkšņa līdz 2027. gada beigām.
Aizsardzības ministrijas pārstāvis uzsvēra, ka karavīru izvietošanai nav nepieciešams parlamenta apstiprinājums, jo "karavīri nebūs pakļauti tiešam apdraudējumam no militāriem konfliktiem".
Izņemot atsevišķus izņēmuma gadījumus, Vācijas parlamentam ir jāapstiprina valsts bruņoto spēku izvietošana ārvalstīs.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā sākuma 2022. gada februārī Polija ir bijusi viena no aktīvākajām Kijivas atbalstītājām. Polijas teritorija tiek izmantota Rietumvalstu ieroču tranzītam uz Ukrainu.
Pērn maijā Polija paziņoja par plāniem nostiprināt savu robežu ar Baltkrieviju un Krievijas kontrolēto Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu.
Varšava ir arī modernizējusi savu armiju un palielinājusi aizsardzības izdevumus.
Vācija ir otra lielākā militārās palīdzības sniedzēja Ukrainai aiz ASV, un tā ir nosūtījusi Kijivai daudz aprīkojuma, sākot no pretgaisa aizsardzības sistēmām līdz bruņumašīnām.