“Z paaudze” var kļūt par veselības ziņā problemātiskāko paaudzi mūsdienu vēsturē
Z paaudze jeb tā dēvētie “zūmeri” – cilvēki, kas dzimuši aptuveni no 1997. līdz 2012. gadam, – riskē kļūt par veselības ziņā vājāko paaudzi mūsdienu vēsturē.
Par liecina jaunākie pētījumu dati, uz kuriem atsaucas britu laikraksts "The Independent".
Lai gan šī paaudze kopumā retāk lieto alkoholu, narkotikas un tabaku nekā iepriekšējās paaudzes, pētnieki norāda uz citām nopietnām problēmām – aptaukošanos un psihiskās veselības traucējumiem.
Saskaņā ar britu domnīcas "The King’s Fund" datiem, aptaukošanās īpatsvars jauniešu vidū vecumā no 16 līdz 24 gadiem pēdējo divdesmit gadu laikā ir būtiski pieaudzis – no 31% 2002. gadā līdz 37% 2022. gadā.
Vienlaikus ievērojami palielinājies arī psihisko traucējumu izplatības rādītājs 17–19 gadus vecu jauniešu vidū – no 10% 2017. gadā līdz 23% 2023. gadā. Laika posmā no 2011. līdz 2021. gadam vairāk nekā divkāršojies arī to jauniešu īpatsvars vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuriem konstatēta invaliditāte.
Eksperti norāda, ka Z paaudze ir arī finansiāli visneaizsargātākā pēdējo gadu laikā – aptuveni ceturtā daļa jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem dzīvo nabadzībā, kas papildus negatīvi ietekmē veselības stāvokli.
Vienlaikus pētījumi liecina, ka jaunieši, kuri iepriekš izcēlās ar atturīgāku attieksmi pret alkoholu, pamazām palielina tā lietošanu, arvien vairāk pietuvojoties vecāko paaudžu paradumiem.
Eksperti to galvenokārt skaidro ar finansiālā stāvokļa uzlabošanos, jauniešiem pieaugot un palielinoties ienākumiem, vienlaikus uzsverot, ka sabiedrībā kopumā saglabājas tendence uz mērenāku alkohola lietošanu.