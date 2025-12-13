Trīs miesīgi brāļi vienā dienā kļūst par tēviem.
Neticama sakritība Izraēlā: trīs brāļi vienā dienā kļūst par tēviem - slimnīca to sauc par brīnumu
Izraēlā piedzīvots rets gadījums, kad trīs miesīgi brāļi vienas dienas laikā kļuvuši par tēviem, turklāt vienā no ģimenēm pasaulē nākuši dvīņi.
Dažu stundu laikā brāļu dzīvesbiedres pasaulē laida četrus mazuļus. Līdz ar to laimīgie vecvecāki vienas dienas laikā tikuši pie četriem mazbērniem, vēsta izdevums “Bild”.
Medicīnas iestādes pārstāve apstiprināja notikušo, norādot, ka šāds gadījums ir ārkārtīgi rets. "Nekāda statistika nevarēja mūs sagatavot šim īpašajam brīdim, kas lika mums visiem apstāties, pasmaidīt un no jauna aizkustinājumā novērtēt brīnumu, kas šeit notiek ik dienu," norādīja slimnīcas pārstāve.
Izdevums atgādina, ka Izraēlā lielas ģimenes ir ierasta parādība. Vidējais dzimstības rādītājs valstī ir 2,9 bērni uz vienu sievieti – augstākais starp visām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstīm.