Taizeme turpina bombardēt Kambodžas teritoriju
Kambodža sestdien pavēstīja, ka Taizeme turpina bombardēt tās teritoriju. Šīs ziņas izskanējušas dažas stundas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps pavēstīja, ka abas kaimiņvalstis esot vienojušās izbeigt karadarbību.
Jaunās bruņotās sadursmes starp Kambodžu un Taizemi, kuru pamatā ir domstarpības par 800 kilometru garās robežas demarkāciju, ir novedušas pie aptuveni pusmiljona iedzīvotāju evakuācijas abās robežas pusēs. Abas puses vaino viena otru konflikta uzkurināšanā.
"2025. gada 13. decembrī Taizemes armija izmantoja divus reaktīvos iznīcinātājus F-16, lai nomestu septiņas bumbas" uz vairākiem mērķiem, platformā "X" paziņoja Kambodžas Aizsardzības ministrija.
"Taizemes kara lidmašīnas vēl nav pārtraukušas bombardēšanu," piebilda ministrija.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņoja, ka Taizeme un Kambodža ir vienojušās pārtraukt kaujas uz robežas, kurās šonedēļ nogalināti vismaz 20 cilvēki.
"Man šorīt bija ļoti laba saruna ar Taizemes premjerministru Anutinu Čamvirakulu un Kambodžas premjeru Hunu Manetu par viņu ilgstošā kara nelaimīgo atjaunošanos," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
"Viņi ir vienojušies šovakar pārtraukt jebkādu apšaudi un atgriezties pie sākotnējā miera līguma," sacīja Tramps, pieminot jūlijā panāktu vienošanos starp abām valstīm, kas tika panākta ar Trampa un Malaizijas premjerministra Anvara Ibrahima starpniecību.
"Abas valstis ir gatavas mieram un tirdzniecības turpināšanai ar Amerikas Savienotajām Valstīm," atzīmēja Tramps, pateicoties Anvaram par atbalstu.
"Vajag paziņot pasaulei, ka Kambodža grasās ievērot šo pamieru," pēc telefonsarunas ar Trampu paziņoja Taizemes premjers. "Tam, kurš pārkāpa vienošanos, ir jālabo [situācija] - nevis tam, pret kuru veikts pārkāpums," sacīja Anutins.
Jūlijā notikušās sadursmēs uz Taizemes un Kambodžas robežas tika nogalināti vismaz 43 cilvēki. Pēc piecas dienas ilgušās vardarbības tika panākts pamiers ar ASV, Ķīnas un ASEAN prezidējošās valsts Malaizijas starpniecību.
Tramps oktobrī atbalstīja Taizemes un Kambodžas kopīgu paziņojumu, kurā tās vienojās pagarināt pamieru.
Taizeme novembrī apturēja šo vienošanos pēc tam, kad Taizemes karavīri tika ievainoti kājnieku mīnu eksplozijās uz robežas.