Mercs pirmdien Berlīnē tiksies ar Zelenski.
Pasaulē
Šodien 19:43
Vācijas kanclers Mercs Berlīnē tiksies ar Ukrainas prezidentu Zelenski
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs pirmdien Berlīnē tiksies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai pārrunātu ekonomikas jautājumus un priekšlikumus, kā izbeigt Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu, piektdien paziņojis Vācijas valdības preses sekretārs Štefans Kornēliuss.
Mercam un Zelenskim pirmdienas vakarā pievienosies daudzi citi Eiropas valstu un valdību vadītāji, tostarp Eiropas Savienības (ES) un NATO līderi.
Tikšanās tiek organizēta laikā, kad turpinās sarunas par tā dēvēto ASV miera plānu. Galvenais jautājums diskusijās bijis drošības garantiju kopums, ko ASV un citas valstis piedāvātu Ukrainai miera līguma noslēgšanas gadījumā.
Kopš novembra, kad atklātībā nonāca ASV priekšlikums, notikušas vairākas sarunu kārtas starp Vašingtonu, Kijivu un Eiropas partneriem, kurās veikti dažādi grozījumi priekšlikumā un izteikti pretpriekšlikumi.
Kritiķi sākotnējo ASV plānu raksturoja kā Krievijas vēlmju sarakstu.