Izraēlas pamatskolās bērni vairs nedrīkstēs lietot mobilos tālruņus
Izraēla no februāra aizliegs bērniem pamatskolās lietot mobilos tālruņus, piektdien paziņoja Izglītības ministrija. "No 2. februāra sākumskolās tiks ieviesta jauna politika - bērniem būs aizliegts izmantot mobilos tālruņus skolas telpās," teikts Izglītības ministrijas paziņojumā.
Izglītības ministrs Joavs Kišs skaidroja, ka šī politika ir "balstīta uz pētījumiem Izraēlā un visā pasaulē, kā arī uz (ministrijas) apņemšanos veidot veselīgu un drošu izglītības vidi, kuras mērķis ir mazināt skolēnu telefonu lietošanas negatīvo ietekmi".
Jaunās politikas īstenošana ietvers "izglītojošas programmas klasēs un dialogu ar vecākiem, lai ieaudzinātu līdzsvarotu tālruņu lietošanu, novērstu pārmērīgu sociālo mediju lietošanu [bērnu vidū] un samazinātu vecumam neatbilstoša satura pieejamību," norādīts ministrijas paziņojumā.
Līdz šim atsevišķas skolas varēja pašas izlemt, vai aizliegt mobilo tālruņu lietošanu savās telpās, un Telavivā kopš septembra ar pašvaldības lēmumu viedtālruņi ir aizliegti visās skolās.
Arī vairākas citas valstis, tostarp Austrālija un Francija, ir ieviesušas mobilo telefonu aizliegumus skolās. ANO kultūras un izglītības organizācija UNESCO ziņoja, ka 2024. gada beigās 40% izglītības sistēmu visā pasaulē bija noteikts kaut kāda veida aizliegums skolās lietot viedtālruņus, salīdzinot ar 30% gadu iepriekš.