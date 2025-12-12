Recidīvists jau ceturto reizi izbēg no cietuma, šoreiz "bēgšanas burvis" atstājis muļķos Milānas stingrā režīma cietuma apsardzi
Pagājušās nedēļas nogalē no Milānas stingra režīma cietuma izbēga kāds albānis. Tas nebūtu nekas īpašs, ja vien tā nebūtu jau ceturtā reize, kad 41 gadu vecais Toma Taulants pamanās atstāt muļķos dažādu Eiropas cietumu apsardzi.
Naktī uz svētdienu Albānijas pilsonis Taulants pārzāģēja dzelzs restes Milānas “Opera” cietumā un ar sasietiem palagiem nolaidās pa kameras logu, izmantojot tumsas aizsegu un cietuma uzraugu maiņas laiku, pēc tam pārrāpās pār sešus metrus augsto cietuma sienu. Taulantam par laupīšanu, narkotiku tirdzniecību un citiem noziegumiem būtu bijis jāsēž aiz restēm līdz 2048. gadam oktobrim.
Itālijas policija ir uzsākusi bēgļa meklēšanu visas valsts mērogā, iesaistot patruļas, kontrolpunktus un robežkontroli. Pastāv iespēja, ka Toma mēģinās pamest Itāliju, vēsta “Euronews”.
Pirmo reizi Taulants izbēga 2009. gadā no Terni cietuma, tomēr vislielāko rezonansi izraisīja viņa bēgšana 2013. gada februārī, kad viņš no Parmas cietuma maksimāli stingrā režīma nodaļas izbēga kopā ar kādu Vamentinu Frokaju, kurš izcieta mūža ieslodzījumu. Pēc diviem gadiem Frokaju nošāva kāds juvelieris, kura mājā ļaundaris bija ielauzies. Pēc šīs bēgšanas Itālijas policija Taulantu meklēja 40 dienas, līdz atklāja, ka viņš jau ir arestēts Beļģijā un atrodas apcietinājumā Ljēžā, gaidot izdošanu. Tomēr jau pēc dažiem mēnešiem viņš pamanījās aizbēgt arī no turienes.
Izmeklētāji pārskata videonovērošanas ierakstus, lai noskaidrotu, vai Taulantam ir bijuši palīgi.
Tas, ka rūdīts noziedznieks spējis aizbēgt tik viegli, atspoguļo nopietnās problēmas Itālijas cietumu sistēmā, kur esošajās brīvības atņemšanas vietās atrodas nesamērīgi daudz cilvēku, savukārt hroniski pietrūkst apsardzes personāla. Organizācijas “Antigone” dati liecina, ka 2025. gadā Itālijas cietumi darbojās ar 133 procentu noslodzi — vairāk nekā 62 000 ieslodzīto atrodas vietās, kas paredzētas aptuveni 51 000 cilvēku. Savukārt cietumu personālam pietrūkst apmēram 20 000 darbinieku, kamēr pašlaik tur darbojas ap 46 000 cilvēku. Pašā “Opera” cietumā Tomas bēgšanas brīdī atradās 1338 ieslodzītie, kaut gan telpas paredzētas 918 ieslodzītajiem, un viņus apsargāja tikai 533 darbinieki, lai gan būtu nepieciešami vismaz 811, paziņojis cietumu policijas arodbiedrības UILPA ģenerālsekretārs Džennarīno De Facio.