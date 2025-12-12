Spēcīgas lietusgāzes izraisījušas plašus plūdus ASV - tūkstošiem cilvēku evakuēti , izsludināts ārkārtas stāvoklis
Spēcīgas lietusgāzes izraisījušas plašus plūdus ASV Vašingtonas štatā, un to dēļ evakuēti desmitiem tūkstošu cilvēku, pavēstīja varasiestādes.
Štata gubernators Bobs Fergusons ceturtdien aicināja apdraudētajos rajonos dzīvojošos cilvēkus pamest teritoriju un ievērot vietējo varasiestāžu norādījumus.
Evakuācijas rīkojumi attiecas uz aptuveni 100 000 cilvēku."Es saprotu, ka daudzi mūsu štatā ir piedzīvojuši ievērojamus plūdus pagātnē," Fergusons pauda platformā "X".
"Tomēr mums ir vēsturiska situācija, sagaidot plūdu līmeni, kas par divām pēdām (61 centimetru) pārsniedz rekordu," norādīja gubernators.
Satiksmei ir slēgtas vairāk nekā 30 galvenās automaģistrāles. Gubernators arī izsludināja štata mēroga ārkārtas stāvokli, lai ātri mobilizētu līdzekļus un papildu personālu.
Nacionālā gvarde ir izvietota, lai palīdzētu glābšanas darbos applūdušajos reģionos. Lai nogādātu cilvēkus drošībā, tika izmantoti helikopteri un laivas. Desmitiem upju ir izgājušas no krastiem, appludinot pilsētas un lauksaimniecības zemes.