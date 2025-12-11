Baltais nams: Tramps ir dusmīgs uz Ukrainu un Krieviju, ka tās turpina karot
ASV prezidents Donalds Tramps ir ārkārtīgi neapmierināts gan ar Kijivu, gan Maskavu, ceturtdien paziņojusi Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita.
"Prezidents ir ārkārtīgi neapmierināts ar abām pusēm šajā karā," žurnālistiem pavēstīja Levita. "Viņš vairs negrib tālākas runas. Viņš grib rīcību. Viņš vēlas, lai šis karš beigtos." Viņa gan piebilda, ka Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vithofs turpinot sarunas ar abām pusēm.
Iepriekš šonedēļ Baltā nama saimnieks izrādīja neapmierinātību ar Ukrainu un tās Eiropas sabiedrotajiem Franciju, Lielbritāniju un Vāciju, atzīstot, ka telefonsarunā ar šo valstu līderiem nav taupīti "spēcīgi izteicieni".
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs paziņojis, ka nedēļas nogalē paredzēts sarunas turpināt un ka nākamās nedēļas sākumā varētu notikt starptautiska tikšanās Ukrainas jautājumā, taču amerikāņu dalība tajā neesot garantēta.
"Ja būs reālas iespējas parakstīt miera vienošanos, ja mēs jutīsim, ka tikšanās šajā nedēļas nogalē ir vērtas laika, ko tām veltīs kāds no Savienotajām Valstīm, mēs nosūtīsim kādu pārstāvi," norādīja Levita. Viņa tomēr atzina, ka iespējas panākt patiesu mieru joprojām "karājas gaisā".
Kijiva tikmēr paziņojusi, ka trešdien iesniegusi savu modificēto versiju tā dēvētajam ASV miera plānam Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai.