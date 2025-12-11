"Leopard 2A8" tanks
Lietuvā veiks tanku "Leopard" montāžu un apkopi
Lietuva ceturtdien parakstīja rūpnieciskās sadarbības memorandu un pakalpojumu līgumu, kas paredz tanku "Leopard" daļēju montāžu un tehnisko apkopi Lietuvā.
No Lietuvas puses dokumentus parakstīja aizsardzības ministrs Roberts Kauns, ekonomikas un inovāciju ministrs Edvīns Grikšs un valsts enerģētikas grupas "Epso-G" meitasuņēmums "Epso-G Invest", bet no Vācijas puses - kompānijas "KNDS Deutschland" un "Rheinmetall Landsysteme".
Lietuva plāno iegādāties 44 tankus "Leopard". Tanku daļēja montāža un tehniskā apkope notiks Lietuvā. Tiek ziņots, ka projekts tiks īstenots Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonā. Paredzēts, ka daļa akciju piederēs Lietuvas valstij.