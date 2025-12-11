Polijā aiztur krievu arheologu par izrakumiem Krimā, Zaharova draud atriebties
Polijā aizturēts pazīstams krievu arheologs, ko Ukraina meklē par nelikumīgu izrakumu veikšanu okupētajā Krimas pussalā, vēsta Polijas mediji. Sanktpēterburgas Ermitāžas muzeja senās arheoloģijas nodaļas vadītājs Aleksandrs Butjagins tika aizturēts pagājušajā nedēļā kādā Varšavas viesnīcā. Viņš apceļoja vairākas Eiropas valstis, kur lasīja lekcijas.
Poļu ziņu vietne "RMF24" vēsta, ka arheologs bija piestājis Varšavā ceļā no Amsterdamas uz Belgradu. Ukraina apsūdz viņu un viņa komandu nelikumīgu arheoloģisko izrakumu veikšanā senā grieķu apmetnē Krimā kopš 2014. gada. Izrakumi veikti bez Ukrainas varasiestāžu atļaujas. Butjagins apsūdzēts arī par kaitējuma nodarīšanu senajai grieķu apmetnei aptuveni 200 miljonu grivnu (4 miljonu eiro) apmērā un par atrasto artefaktu pārvešanu uz Krieviju.
Mirmekijas, grieķu kolonija, kas tiek datēta ar 6. gadsimtu pirms mūsu ēras, ir starptautiski atzītas par nacionālas nozīmes Ukrainas vēstures pieminekli un tās kultūras mantojuma sastāvdaļu.
Krievu arheologam Polijā piemērots pirmstiesas apcietinājums, kamēr Ukraina gatavo prasību par viņa izdošanu. Ukrainā viņam draud cietumsods līdz desmit gadiem.
Ar ierasties draudiem nekavējās reaģēt Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova, kura nosauca par "absurdām" apsūdzības "kultūras mantojuma iznīcināšanā" Krievijas teritorijā un paziņoja, ka "šāda veida politizētās akcijas ir bezperspektīvas un nepaliks bez sekām".
Krimu Krievija sagrāba 2014. gada februārī un anektēja martā.