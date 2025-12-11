14 gadi cietumā: Igaunijā par valsts nodevību bargi soda prokremlisku politiķi
Harju apriņķa tiesa ceturtdien, 11.decembrī, piesprieda 14 gadu cietumsodu vienam no partijas "Koos" ("Kopā") līderiem, Igaunijas pilsonim Aivo Petersonam, atzīstot viņu par vainīgu valsts nodevībā, vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR.
Par to vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs ERR. Krimināllietā, kuras iztiesāšana sākās 2023. gada novembrī, par valsts nodevību notiesāts arī Igaunijas pilsonis Dmitrijs Rotsi. Viņam tiesa piesprieda 11 gadu cietumsodu. Savukārt Krievijas pilsonim Andrejam Andronovam par darbībām, kas vērstas pret Igaunijas neatkarību, piespriests 11,6 gadu ilgs cietumsods.
Saskaņā ar apsūdzību, Petersons un Rotsi, saņemot instrukcijas no Krievijas, apzināti un organizēti sniedza atbalstu Krievijai un tās interesēs strādājošām personām nevardarbīgās darbībās pret Igaunijas Republikas neatkarību, suverenitāti un teritoriālo integritāti laika posmā no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada martam.
Apsūdzētie piedalījās apzinātā ietekmes kampaņā, kuras mērķis bija izveidot politisko apvienību "Koos", kas atbalstītu Krievijas ārpolitikas un drošības politikas naratīvus un propagandas vēstījumus. Tiesa atzina, ka šāda politiskā spēka izveide un potenciāla iekļūšana Igaunijas parlamentā Rīgikogā radītu draudus Igaunijas konstitucionālajai iekārtai, paverot iespēju Krievijai iejaukties valsts iekšpolitikā.
Tika pierādīts, ka Petersons piedalījies Krievijas valsts organizētā un finansētā braucienā uz okupētajām Ukrainas teritorijām. Tur viņš kopā ar Andronovu veidoja un sociālajos tīklos izplatīja video materiālus, kuros paustie vēstījumi saskanēja ar Kremļa interesēm – sēt šaubas par NATO un Igaunijas aizsardzības spējām, kā arī mazināt atbalstu Kijivai.
Tāpat Petersons tika apsūdzēts par mēģinājumu izveidot bruņotu civilās aizsardzības organizāciju. Tiesa konstatēja, ka šī iecere bijusi paša politiķa iniciatīva, balstīta pārliecībā, ka Krievijas agresijas gadījumā Igaunijā iestātos varas vakuums. Tā kā netika pierādīts, ka šo konkrēto uzdevumu devusi Krievija, šī epizode netika kvalificēta kā palīdzība ārvalstu ienaidniekam.
Tiesas spriedums vēl nav stājies spēkā, un to var pārsūdzēt. Visi apsūdzētie savu vainu noliedza.