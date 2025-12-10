Lietuva nikna - izsaka protestu Baltkrievijai par hibrīduzbrukumiem un īpašuma sagrābšanu
Uz Lietuvas Ārlietu ministriju izsaukts Baltkrievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, kuram iesniegta protesta nota par Baltkrievijas īstenotajiem hibrīduzbrukumiem Lietuvai un par Eiropas Savienības (ES) pilsoņu un uzņēmumu īpašuma sagrābšanu.
Kā trešdien paziņoja Lietuvas Ārlietu ministrija, Baltkrievija vēlreiz tika aicināta nodrošināt efektīvu savas gaisa telpas kontroli un atdot nelikumīgi sagrābto ES pilsoņiem un uzņēmumiem piederošo īpašumu.
Lietuvas Ārlietu ministrija pauda nožēlu, ka Baltkrievija nav izmantojusi iespēju tehniskā līmenī apspriest jautājumus, kurus kaimiņvalsts pati vairākkārt gan publiski, gan pa diplomātiskajiem kanāliem piedāvājusi apspriest.
Lietuva bija gatava šādai iespējai 4. decembrī Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Ministru padomes sanāksmē Vīnē pēc tam, kad EDSO priekšsēdētāja Somija piedāvāja palīdzību šādas tikšanās noorganizēšanā.
"Diemžēl Baltkrievijas puse atteicās no uzaicinājuma, norādot, ka to neapmierina Lietuvas piedāvātais diplomātiskais līmenis - Lietuvas Ārlietu ministrija šim jautājumam iecēla īpašo sūtni robežas jautājumos ar īpašu uzdevumu vēstnieka rangu," teikts Lietuvas Ārlietu ministrijas paziņojumā.
Baltkrievijas vēstniecības pilnvarotajam lietvedim norādīts, ka Lietuva joprojām ir gatava konstruktīvam dialogam, lai atrisinātu šos jautājumus, taču Baltkrievijas nepārprotamais atteikums, neraugoties uz tās pašas sākotnējiem un turpmākajiem aicinājumiem, liecina par vienkāršu nevēlēšanos sadarboties problēmjautājumu risināšanā un nepārprotamu labas gribas trūkumu.
Jau ziņots, ka cigarešu kontrabandistu no Baltkrievijas palaistie baloni pēdējos mēnešos bieži traucē Viļņas lidostas darbu, to dēļ vairākas reizes nedēļā tiek pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās.
Saistībā ar to Lietuva oktobra beigās slēdza atlikušos divus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju, taču 20. novembrī tos atkal atvēra. Tomēr Baltkrievijas režīms joprojām neatļauj no valsts teritorijas izbraukt kravas automašīnām ar Lietuvas reģistrācijas numura zīmēm.
Par aizturēto automašīnu skaitu ir pretrunīgas ziņas. Kamēr Lietuvas Muitas departaments pavēstījis, ka Baltkrievijā atrodas 185 Lietuvas kravas automašīnas un puspiekabes, Lietuvas autopārvadātāju asociācija "Linava" apgalvo, ka Baltkrievijā atrodas aptuveni 4000 Lietuvas transportlīdzekļu, no kuriem apmēram 1250 ir kravas automašīnas.