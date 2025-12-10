Kambodžas un Taizemes robežsadursmju laikā evakuēti simtiem tūkstoši iedzīvotāju
Kopš svētdien atsākās bruņotās sadursmes uz Kambodžas un Taizemes robežas, ir evakuēti simtiem tūkstoši pierobežas rajonu iedzīvotāju, trešdien paziņoja abu valstu valdības.
Līdz otrdienas vakaram Taizemē tika evakuēti 180 125 cilvēki Ubonračatani, Sisaketas, Surinas un Buriramas provincēs, paziņoja Taizemes Sabiedrisko attiecību departaments.
Taizemes Aizsardzības ministrija vēlāk paziņoja, ka robežsadursmju laikā Taizemē evakuēto cilvēku skaits pieaudzis līdz 400 tūkstošiem.
Savukārt Kambodžā līdz otrdienas vakaram tika evakuētas 20 105 ģimenes ar 101 229 cilvēkiem piecās pierobežas provincēs, reportieriem paziņoja Kambodžas Aizsardzības ministrijas preses sekretāre Mali Sočeata.
Robežsardursmēs kopš to atsākšanās dzīvību zaudējuši septiņi Kambodžas mierīgie iedzīvotāji, bet vēl 20 ir ievainoti, otrdien pavēstīja Aizsardzības ministrijas preses sekretāre.
Savukārt Taizemes armija otrdien paziņoja, ka kopš svētdienas, kad atsākās sadursmes, dzīvību zaudējis viens karavīrs un vēl 18 ievainoti.
Abas puses ir apsūdzējušas viena otru kauju atsākšanā, un pirmdien Taizeme sāka gaisa uzlidojumus un izmantoja tankus pret savu kaimiņvalsti.
Konflikta pamatā ir gadsimtu senas domstarpības par robežām, kas tika iezīmētas Francijas koloniālās valdīšanas laikā šajā reģionā, un abām valstīm ir pretenzijas uz vairākiem robežapgabala tempļiem.
Taizeme oktobrī ar Kambodžu noslēdza miera līgumu.
ASV prezidenta Donalda Trampa pārraudzībā parakstītās vienošanās mērķis ir ilgstošs miers pēc jūlijā notikušajām sadursmēm uz Taizemes un Kambodžas robežas, kur tika nogalināti vismaz 43 cilvēki, bet vairāk nekā 300 000 civiliedzīvotāju abās robežas pusēs bija spiesti pamest savas mājas.