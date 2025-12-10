Polija apsver atdot Ukrainai iznīcinātājus MiG-29
Polijas bruņoto spēku ģenerālštābs paziņojis, ka apsver iespēju uzdāvināt Ukrainai savus iznīcinātājus MiG-29 apmaiņā pret dronu un raķešu tehnoloģijām.
Ģenerālštābs otrdien pavēstīja, ka jau tiek vestas sarunas par šo jautājumu. Amatpersonas norādīja, ka PSRS ražoto iznīcinātāju ekspluatācijas laiks tuvojas beigām un ir maz ticams, ka Polija tos modernizēs.
Tomēr amatpersonas piebilda, ka galīgais lēmums vēl nav pieņemts.
"Lidmašīnu dāvinājums būtu alianses politikas sastāvdaļa, kas paredz atbalstīt Ukrainu un uzturēt NATO austrumu flanga drošību," platformā "X" paziņoja ģenerālštābs.
MiG-29 lomu Polijas gaisa spēkos tādā gadījumā aizstātu ASV ražotie iznīcinātāji F-16 un Dienvidkorejā ražotās lidmašīnas FA-50.
Apmaiņā pret MiG-29 Ukraina kopīgās aizsardzības tehnoloģiju izstrādes ietvaros varētu dot Polijai atsevišķas dronu un raķešu tehnoloģijas. "Mērķis ir ne tikai kompensēt tehniku, bet galvenokārt apgūt un kopīgi attīstīt jaunas aizsardzības un rūpniecības kompetences," skaidroja Polijas bruņoto spēku ģenerālštābs.
Polijas aģentūra PAP ziņo, ka Ukrainas gaisa spēku flotē pašlaik ir aptuveni 40 iznīcinātāji MiG-29. PAP norāda, ka kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Kijiva jau ir saņēmusi 14 šādas lidmašīnas no Polijas un 13 no Slovākijas.
Ukraina kara dēļ ir kļuvusi par nozīmīgu militāro tehnoloģiju ražotāju. Tā kā vairāki galvenie Rietumu sabiedrotie, tostarp ASV, izrāda nevēlēšanos piegādāt Ukrainai tāla darbības rādiusa raķetes, Ukraina šogad ir pastiprinājusi šādu ieroču ražošanu pašu spēkiem un mēnesī saražo tūkstošiem dronu.