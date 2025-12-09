Krievija aizmuguriski piespriež opozicionāram Jašinam cietumsodu. Pērn Kremlis viņu apmainīja pret spiegiem un slepkavu
Maskavas tiesa aizmuguriski piespriedusi gadu un desmit mēnešus ilgu cietumsodu trimdā Rietumos mītošajam Krievijas opozicionāram Iļjam Jašinam par "ārvalstu aģenta" noteikumu pārkāpšanu. Tiesa arī aizliegusi Jašinam divus gadus un desmit mēnešus publicēt ierakstus internetā.
Kā norāda neatkarīgais tīmekļa izdevums "Mediazona", prokuratūra pieprasīja Jašinam gandrīz maksimāli iespējamo sodu par tā dēvēto ārvalstu aģentu noteikumu pārkāpšanu. Prokuratūra apgalvoja, ka Jašina motīvs esot "politiskais naids". "Mediazona" norāda, ka gada laikā Jašins divas reizes tika saukts pie administratīvās atbildības par "ārvalstu aģenta" pienākumu pārkāpšanu, nenorādot publikācijās savu "ārvalstu aģenta" statusu.
Pēc Jašina teiktā, šis ir pirmais spriedums vairākās lietās, ko pret viņu pēdējā gada laikā ierosinājušas Krievijas varasiestādes. Viņš noraidīja apsūdzības, nosaucot tās par pārspīlētām, safabricētām un politiski motivētām.
Jašins no 2017. gada oktobra līdz 2021. gada jūlijam vadīja Maskavas Krasnoseļskas rajona deputātu padomi un ir līdzautors ziņojumam "Putins. Rezultāti. 2018", kas bija veltīts 2015. gadā noslepkavotā opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova piemiņai. Viņš sastādījis arī ziņojumu "Putins. Karš" par situāciju Ukrainas austrumos un ziņojumu "Draudi nacionālajai drošībai" par Čečenijas vietvaldi Ramzanu Kadirovu.
2022. gada decembrī Jašins tika notiesāts uz astoņarpus gadu ilgu cietumsodu par tā dēvētajām viltus ziņām par Krievijas armiju. Cietumā Jašins atradās līdz 2024. gada augustam, kad viņš tika atbrīvots Krievijas un rietumvalstu īstenotās ieslodzīto apmaiņas ietvaros. Opozicionārs toreiz uzsvēra, ka viņš to neuzskata par apmaiņu, bet gan par nelikumīgu izraidīšanu no valsts.
2024. gada beigās Krievijas Iekšlietu ministrija Jašinu izsludināja meklēšanā par "ārvalstu aģenta" pienākumu nepildīšanu. Šī gada septembrī aktīvists paziņoja, ka viņam ir atņemta Krievijas pilsonība, un oktobrī Maskavas tiesa aizmuguriski pieņēma lēmumu par viņa apcietināšanu.