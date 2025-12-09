Slovākija atvieglo dzīvi korumpantiem, parlaments atbalsta Trauksmes cēlēju aizsardzības biroja likvidēšanu
Slovākijas parlaments otrdien apstiprinājis likumu, ar kuru tiks likvidēts Trauksmes cēlēju aizsardzības birojs (ÚOO). Kopš premjerministra amata atgūšanas 2023. gadā Roberts Fico un viņa valdība īstenojusi vairākus pasākumus, kas raisījuši bažas par likuma varas ierobežošanu un izprovocējuši protestus.
ÚOO tika izveidots 2021. gadā saskaņā ar ES Trauksmes cēlēju aizsardzības direktīvu, lai aizsargātu personas, kas ziņo par korupciju vai nelikumīgu rīcību. Fico valdība plāno to aizstāt ar jaunu struktūru - Noziegumos cietušo un trauksmes cēlēju aizsardzības biroju, kas atradīsies valdības pakļautībā.
ÚOO nesen nonāca konfliktā ar Iekšlietu ministriju, jo trīs reizes piemēroja tai sodanaudu par aizsargājamo trauksmes cēlēju statusa neievērošanu.
Parlaments likumu par ÚOO likvidēšanu pieņēma ar 78 balsīm pret 57. Likums stāsies spēkā 1. janvārī. Likumā paredzēts, ka valdība izvirzīs jaunās iestādes vadītāju, ko apstiprinās parlaments.
Cita starpā likumā noteikts, ka trauksmes cēlējiem līdz šim piešķirtās aizsardzības tiesības var tikt ar atpakaļejošu spēku atņemtas, kā arī aizsardzības tiesības var tikt pārvērtētas, tostarp pēc darba devēja iniciatīvas.
Slovākijas nevalstiskās organizācijas pēdējās nedēļās ir protestējušas pret valdības plāniem likvidēt ÚOO, tai skaitā vairāki simti cilvēku sapulcējās pie parlamenta pēc tam, kad likumdevēji pieņēma likumu pirmajā lasījumā. Opozīcijas partija "SaS" paziņojusi par ieceri ceturtdien rīkot jaunu protesta akciju.
Organizācija "Transparency International Slovakia" novembra beigās apsūdzēja Fico, ka viņš "sagrauj pat to mazumiņu, ko pats piedāvāja cīņā pret korupciju", savukārt nevalstiskā organizācija "Stop Corruption" brīdināja, ka trauksmes cēlēju aizsardzība draud pārvērsties par "papīra gabalu, kas neaizsargās nevienu".
Pagājušajā gadā Slovākija "Transparency International" ikgadējā korupcijas uztveres indeksā noslīdēja par vairākām vietām, ierindojoties starp visvairāk korumpētajām ES valstīm.
Kritiķi apgalvo, ka aptuveni 100 cilvēki, kas ziņojuši par korupciju, var zaudēt aizsardzību.
Fico ir izprovocējis virkni protestu, tostarp pret stingrāku kontroli pār sabiedrisko raidorganizāciju RTVS un medijiem, ko viņš uzskata par naidīgiem, kā arī pret vadošo amatpersonu nomaiņu valsts kultūras iestādēs.
Eiropas Komisija (EK) ir sākusi pārkāpuma procedūru pret Slovākiju saistībā ar tās nesen veiktajiem konstitūcijas grozījumiem.
Grozījumi tika pieņemti septembrī, lai ierobežotu LGBTQ kopienas tiesības.