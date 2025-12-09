Ukrainas palīdzības kritiķis Andrejs Babišs stājies Čehijas premjera amatā
Oktobrī notikušo Čehijas parlamenta vēlēšanu uzvarētājs, labējo populistu partijas "Neapmierināto pilsoņu akcija" (ANO) līderis Andrijs Babišs, panācis vienošanos par koalīcijas izveidošanu ar divām labējā spārna partijām, otrdien ceremonijā Prāgas pilī nodeva premjerministra amata zvērestu.
Kopā ar ANO jaunajā valdībā strādās partijas "Brīvība un tiešā demokrātija" (SPD) un "Autobraucēji sev" (AUTO). Kopā šai aliansei ir 108 no 200 parlamenta vietām.
Saskaņā ar konstitūciju jaunajam premjerministram 30 dienu laikā pēc zvēresta nodošanas parlamentam ir jāiesniedz uzticības priekšlikums.
Babišs plāno apmeklēt nākamo Eiropas Savienības (ES) samitu, kas notiks 18. un 19. decembrī. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņš aicināja atteikties no ES zaļā kursa. Viņš arī paudis kritiku par savas valsts atbalstu Ukrainai.
Pirms amata zvēresta nodošanas Babiša un prezidenta Petra Pavela starpā vairākas nedēļas turpinājās strīds. Pavels uzstāja, lai Babišs atrisina interešu konfliktu, kas viņam kā uzņēmējam un ES subsīdiju saņēmējam ir no vienas puses un politiķa no otras. Babišs galu galā apsolīja nodot savu uzņēmumu "Agrofert" pārvaldījumā trastam.
Babišs jau bijis premjerministra amatā no 2017. līdz 2021. gadam.