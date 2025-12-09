“Ko, pie velna tu domā, sakot, ka Hitlers bija foršs?!” Pīrsa Morgana intervija ar slavenu ASV konservatīvo jauniešu līderi liek atkārties žoklim
Pirmdien, 9. decembrī, britu žurnālists Pīrss Morgans kaislīgā intervijā iztaujāja ASV galēji labējā politiskā spēka aktīvisu Niku Fuentesu, kurš vada populāru podkāstu "America First". Lieki teikt, ka viņa pārdomas "uz pauzes" atstājušas ne vienu vien iedzīvotāju.
Intervijā Fuentess izcēlās ar vairākām "pārdomām", tai skaitā piekrita dažu sazvērestību teoriju apgalvojumiem, ka holokausts, kurā II pasaules kara laikā tika noslepkavoti vairāk nekā 6 miljoni ebreju, nekad nav noticis. Tāpat viņš pasmējās par holokaustā izdzīvojušo tuviniekiem, kas veltot viņam publisku kritiku, un nosauca nacistu līderi Ādolfu Hitleru par "foršu".
Piers Morgan: “Are you joking or do you actually think that [Hitler] was very f—king cool?”— RedWave Press (@RedWave_Press) December 9, 2025
Nick Fuentes: “He was cool... The thing with my generation is that we’re done with the pearl clutching.”
Piers Morgan: “And what do you mean by Hitler is very f—king cool. Cause I… pic.twitter.com/LYTtpAxlaX
"Viņš bija foršs," intervijā sacīja Fuentess. "Man ir apnicis izlikties, ka viņš tāds nebija... Lieta ar manu paaudzi ir tāda, ka mums nav jāsagrābj pērļu krelles [izteiciens - mums apnikusi šie pārspīlētie sašutumi un viltus morāle]," viņš tēlaini sacīja. "Kāda tukša muldēšana!” viņam atcirta Morgans, norādot, ka Fuentess tik pretrunīgas lietas izsaka tikai tāpēc, lai nopelnītu naudu.
Līdztekus Hitlera slavēšanai, Fuentess par vienu no saviem “varoņiem” nodēvēja amerikāņu reperi Kanje Vestu, kas iepriekš sociālajos tīklos izcēlies ar antisemītiskiem apgalvojumiem. Bet intervijas noslēgumā viņš norādīja, ka katoļu baznīca neatbalsta sieviešu un vīriešu vienlīdzību un uzstāja, ka viņām vajadzētu atņemt balsošanas tiesības.
Morgans, kurš pats ir pārliecināts katolis, nepiekrita šiem uzskatiem un kritizēja Fuentesu par tik ačgārniem uzskatiem. "Manuprāt tas, ka 27 gadus vecs puisis, kurš nekad nav nodarbojies ar seksu, un kuram nekad nav bijušas jēgpilnas attiecības ar sievieti, apgalvo, ka sievietēm nevajadzētu atļaut balsot un viņām vajadzetu palikt mājās - tas vistiešākajā veidā liecina par mizogīniju,” rezumēja Morgans.
Pēc intervijas Fuentess vietnē "X" publicēja video, kurā izsmēja Morganu, norādot, ka "viņam laikam šķita, ka Morgans intervijā ir panācis savu, bet tā nebija". Lai "pamatotu" savu teikto, aktīvists atsaucās uz komentētājiem internetā.
Uz ko Pīrss Morgans atbildēja sekojoši: "Šokējošā pavērsienā miljoniem mazo Groiperu [Fuentesa kaismīgākie sekotāji] ir bombardējuši sociālos medijus, lai pasludinātu savu varoni par uzvarētāju intervijā un izteiktu viņam atzinību par to, ka viņš ir Hitleru mīlošs rasists, kurš ienīst sievietes, jo viņam nekad nav bijis seksa. Jums vajag atrast sev labākus līderus, Groiperi…"