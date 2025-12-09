Mercs: "Neredzu iemeslu, kādēļ amerikāņi tagad vēlas "glābt vārda brīvību" Eiropā!"
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs izteicis kritiku ASV publiskotajai nacionālās drošības stratēģijai, norādot, ka tajā vairās daļas ir Eiropai nepieņemamas.
"Es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc amerikāņi tagad vēlas glābt demokrātiju Eiropā," norādīja Mercs. Vācijas kanclers norādīja, ka viņu nepārsteidz šī dokumenta saturs, piebilstot, ka daļa no tā esot saprotama. Dokuments "apstiprina manu vērtējumu, ka mums Eiropā un līdz ar to arī Vācijā drošības politikas jomā jākļūst daudz neatkarīgākiem no ASV", norādīja kanclers. Tomēr viņš arī mudināja ASV turpināt konstruktīvi sadarboties ar Eiropu.
"Sarunās ar amerikāņiem es saku, ka [politika] "Amerika pirmajā vietā" ir laba, bet jūsu intereses nevar būt tikai Amerika vien. Jums ir vajadzīgi arī partneri pasaulē, un viens no šiem partneriem var būt Eiropa," uzsvēra Mercs.
Jaunajā ASV nacionālās drošības stratēģijā, kuru ļoti pozitīvi vērtē Kremlis, pausta asa kritika par Eiropas migrācijas un vārda brīvības politiku un izteiktas šaubas par to, vai Eiropas valstis ilgtermiņā būs uzticamas kā ASV partneres.
Stratēģijā teikts, ka ekonomisko stagnāciju Eiropā "aizēno reāla un daudz skarbāka civilizācijas izdzēšanas perspektīva". ASV uzskata, ka Eiropu novājina tās imigrācijas politika, dzimstības samazināšanās, "vārda brīvības cenzūra un politiskās opozīcijas apspiešana", kā arī "nacionālās identitātes un pašapziņas zudums".
Dokumentā teikts, ka Savienotās Valstis mainīs savu vēsturisko globālo lomu, pārorientējoties uz arvien lielāku dominanci Latīņamerikā un cīņu pret migrāciju.