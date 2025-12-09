Pasaulē
Šodien 15:40
Ukrainas karavīri divatā sagūsta sešus krievus, kurus pēc tam ar artilēriju cenšas likvidēt citi okupanti
Divi Ukrainas bruņoto spēku 67. atsevišķās mehanizētās brigādes karavīri Oleksandrivkas sektorā izglāba sagūstītus okupantus no viņu biedriem, kuri nepamet savējos... dzīvus.
9. decembrī parādījās ziņas par veiksmīgu Ukrainas bruņoto spēku 67. atsevišķās mehanizētās brigādes operāciju Oleksandrivkas sektorā. Tās laikā divi Ukrainas karavīri sagūstīja sešus krievu okupantus.
Soctīklos tika publicēts video ar 67. atsevišķās mehanizētās brigādes zibensātro operāciju. Videoierakstā redzams, kā Ukrainas karavīri ielenc ienaidnieka zemnīcu, no kuras pa vienam iznāk seši okupanti. Ukrainas aizstāvji pārmeklē gūstekņus un pēc tam aizved viņus uz savām pozīcijām.
Pa ceļam viņu krievu "biedri" mēģināja likvidēt sagūstītos okupantus, apšaudot teritoriju ar artilēriju. 67. atsevišķās mehanizētās brigādes kaujiniekiem izdevās nogādāt 6 ienaidnieka karavīrus līdz galapunktam.