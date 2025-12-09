Metāla kastes, elektrošoks, ledains ūdens: Ukraina atmasko okupantu, kurš Melitopolē spīdzinājis lietuviešu brīvprātīgo
Ukrainas un Lietuvas tiesībaizsardzības iestādes ir atmaskojušas krievu karavīru, kurš okupētajā Melitopolē, Zaporižjas apgabalā, spīdzināja lietuviešu brīvprātīgo.
Izmeklēšanā atklāts, ka Kaspijas flotiles 177. atsevišķā jūras kājnieku pulka Krievijas militārās policijas vecākais inspektors Rabadans Abdulgaņevs cietumā spīdzināja ieslodzītos. Cietums tika izveidots okupētajā pilsētas lidlaukā, ziņo Ukrainas Drošības dienests (SBU).
Melitopole ir okupēta gandrīz četrus gadus, taču tās iedzīvotāji turpina gaidīt atbrīvošanu. Vietējie iedzīvotāji piedalās nevardarbīgajā "Dzeltenās lentes" kustībā, izvietojot Ukrainas skrejlapas visā pilsētā, neskatoties uz Krievijas draudiem.
Šādu noziegumu dokumentēšana un atklāšana palīdz uzturēt sankcijas, diplomātisko un juridisko spiedienu uz Krieviju, kas ir izšķiroši svarīgi, lai vainīgos sauktu pie atbildības.
Vēl viens notiesātais lietā
Novembrī Ukraina nodeva Lietuvai krievu karavīru Margenu Hadžimagomedovu, tā paša 177. atsevišķā jūras kājnieku pulka militārās policijas inspektoru. Viņš arī tika vainots Lietuvas brīvprātīgā spīdzināšanā, kurš bija atbalstījis Ukrainas aizsardzības spēkus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma.
Ieslodzītie tika ieslēgti šaurās metāla kastēs, žņaugti līdz bezsamaņai, pakārti aiz rokām, aplieti ar ledainu ūdeni sala apstākļos un tikuši pakļauti elektrošokam.
Pierādījumus pret abiem vainīgajiem savāca starptautiska izmeklēšana un operatīvā grupa.
СБУ та правоохоронці Литви викрили ще одного рашиста, який катував іноземного волонтера в Мелітополі— СБ України (@ServiceSsu) December 8, 2025
➡️ https://t.co/0Vgr4gvqL0 pic.twitter.com/Y4gLzvvejI
Pamatojoties uz SBU un ārvalstu partneru apkopotajiem materiāliem, Abdulgaņevs ir atzīts par aizdomās turēto neklātienē par Ženēvas konvenciju un kara likumu un paražu pārkāpšanu saskaņā ar Lietuvas Republikas Kriminālkodeksa 100. un 103. pantu (1. daļa).
Aizdomās turētais joprojām atrodas okupētajā Ukrainas teritorijā. Tiek veikti visaptveroši pasākumi, lai sauktu viņu pie atbildības.