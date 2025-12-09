EK izmeklē, kā "Google" izmanto datus mākslīgā intelekta vajadzībām.
Pasaulē
Šodien 11:29
EK sāk izmeklēšanu pret “Google”: aizdomas par negodīgu satura izmantošanu mākslīgajā intelektā
Eiropas Komisija (EK) sākusi izmeklēšanu par to, kā interneta tehnoloģiju uzņēmums "Google" izmanto tiešsaistes saturu meklēšanas rezultātos, kas ģenerēti ar mākslīgā intelekta palīdzību, kā arī vietnē "YouTube" augšupielādētos video mākslīgā intelekta apmācībai..
Šajā izmeklēšanā tiks vērtēts, vai "Google" nepārkāpj Eiropas Savienības (ES) konkurences noteikumus, pienācīgi nekompensējot satura izdevējiem vai nepiedāvājot tiem iespēju atteikties no sava satura izmantošanas mākslīgā intelekta ģenerētajos kopsavilkumos, nezaudējot piekļuvi "Google" meklēšanas rīkam, norāda EK.
"Patiesi, daudzi satura izdevēji ir atkarīgi no "Google" meklēšanas rīka, lai piesaistītu lietotājus, un viņi nevēlas riskēt zaudēt tam piekļuvi," skaidro komisija.
Turklāt EK izmeklēs, kā "Google" izmanto savā platformā "YouTube" augšupielādētus video, lai apmācītu ģeneratīvos mākslīgā intelekta modeļus, nepiedāvājot satura veidotājiem pienācīgu kompensāciju vai iespēju atteikties no šo video izmantošanas.