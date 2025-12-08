Krievijas draudi mainījuši visu - vairākums Polijas iedzīvotāju atbalsta obligāto karaklausību
Pieaugot Krievijas radītajiem draudiem, vairums poļu atbalsta obligātās karaklausības atjaunošanu, liecina svētdien publicētie aptaujas rezultāti.
Saskaņā ar aptauju, ko pēc tīmekļa izdevuma "Wirtualna Polska" pasūtījuma veicis sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums "United Surveys", 59,4% poļu atbalsta obligātās karaklausības atjaunošanu. 14,7% aptaujāto pauduši stingru atbalstu šai iecerei, kamēr 44,7% sliecas to atbalstīt.
Pret obligātās karaklausības atjaunošanu iebilst 30,9% respondentu, kamēr 9,7% nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.
Aptaujā arī konstatēts, ka starp valdošās koalīcijas vēlētājiem karaklausības atjaunošanu atbalsta 50%, kamēr 41% pret to iebilst, bet 9% nav izšķīrušies.
Savukārt starp opozīcijā esošās nacionālkonservatīvās partijas "Likums un taisnīgums" (PiS) un galēji labējās partijas "Konfederācija" vēlētājiem karaklausības atjaunošanu atbalsta divas trešdaļas, bet pret to iebilst tikai 26%. Vēl 7% respondentu šajā grupā nav varējuši sniegt konkrētu atbildi.
Aptauja veikta laikā no 21. līdz 23. novembrim, intervējot 1000 respondentu.
Obligātais iesaukums armijā Polijā tika apturēts 2010. gadā. Kopš tā laika izveidota profesionāla armija, kuras dienestā atrodas nedaudz vairāk nekā 200 000 karavīru. Saskaņā ar valdības plānoto līdz 2035. gadam aktīvajā dienestā esošo karavīru skaitam jāsasniedz 300 000.
Pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma 2023. gadā veiktā aptauja liecināja, ka obligātās karaklausības atjaunošanu atbalstīja tikai 17,5% poļu.
Tikmēr iepriekšējā "United Surveys" aptauja, kas veikta septembrī, liecināja, ka šis skaits bija pieaudzis līdz 50,5%, un tagad tas atkal pieaudzis par gandrīz desmit procentpunktiem.