Ārsti cīnās par viņas dzīvību - trīs bērnu māte nonāk komā pēc vienkāršas plastiskās operācijas veikšanas Vjetnamā
Trīs bērnu mamma no Austrālijas nonākusi komā pēc kosmētiskās operācijas veikšanas Vjetnamā.
31 gadu vecā Hloja Moudeja kopā ar ģimeni bija devusies ceļojumā pa Dienvidaustrumāziju, apmeklējot Bali, Honkongu un Singapūru, raksta britu izdevums “Daily Mail”. Ierodoties Vjetnamas piekrastes pilsētā Danangā, viņa vērsās vārdā nenosauktā klīnikā, lai veiktu deguna un plakstiņu korekcijas operācijas.
Nākamajā rītā pēc procedūrām sieviete no klīnikas tika izrakstīta. Atgriežoties viesnīcā, dažas stundas vēlāk viņa tika atrasta bezsamaņā, jo bija sākusies orgānu mazspēja. Sieviete tika reanimēta ceļā uz slimnīcu, kur divas nedēļas pavadīja mākslīgajā komā, pieslēgta dzīvības uzturēšanas sistēmām.
Lai gan pēdējās dienās sieviete ir atguvusi samaņu, viņas stāvoklis joprojām tiek vērtēts kā kritisks. Viņai tiek veikta dialīze un bijusi nepieciešama asins pārliešana. Cietušās brālis medijiem atklājis, ka asinsspiediens bijis tik zems, ka viņas pēdas un pirksti kļuvuši melni. Ārsti šobrīd veic pārbaudes, lai noskaidrotu precīzu pēkšņās saslimšanas cēloni. Saistībā ar notikušo ir uzsākta izmeklēšana.
Mediķi informējuši tuviniekus, ka sievietes izredzes atveseļoties būtu lielākas mājās Austrālijā, taču transportēšanai nepieciešams specializēts medicīniskais avioreiss, kura izmaksas sasniedz 125 000 ASV dolāru ((aptuveni 78 000 eiro). Ģimene uzsākusi ziedojumu vākšanu platformā "GoFundMe", lai segtu transportēšanas izdevumus.
Dananga ir pazīstama ar savu augošo plastiskās ķirurģijas tūrisma industriju, ko veicina ievērojami zemākas cenas. Piemēram, deguna korekcija Vjetnamā izmaksā aptuveni 2076 Austrālijas dolārus (ap 1300 eiro), kamēr Austrālijā šī procedūra maksā aptuveni 9200 dolāru (ap 5750 eiro).