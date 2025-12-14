Latvijā pastiprinātais dzimumu disbalanss novedis pie neparasta, taču populāra pakalpojuma rašanās
Latvijā pastiprinātais dzimumu disbalanss novedis pie, no pirmā acu uzmetiena, neparasta, taču populāra pakalpojuma rašanās: sievietes arvien biežāk nolīgst tā sauktos "vīrus uz stundu", kuri nāk palīdzēt ar dažādiem mājas darbiem.
Saskaņā ar Eurostat datiem Latvijā sieviešu ir par 15,5 procentiem vairāk nekā vīriešu, kas ir vairāk nekā trīs reizes virs Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Vecākās vecuma grupās atšķirība ir vēl lielāka: vecumā virs 65 gadiem sieviešu ir divas reizes vairāk nekā vīriešu.
Eksperti to skaidro ar vīriešu īsāku dzīves ilgumu, tostarp neveselīgu dzīvesveidu un augstāku smēķēšanas un aptaukošanās līmeni, raksta "New York Post".
Darba tirgū un ikdienas dzīvē vīriešu īpatsvars turpina samazināties, un vietējie mediji situāciju raksturo kā nopietnu vīriešu trūkumu.
Pasākumu mārketinga darbiniece Danija žurnālam pastāstīja, ka lielākā daļa viņas kolēģu ir sievietes. "Tas pats par sevi nav slikti, bet līdzsvara labad vēlētos vairāk vīriešu, ar ko komunicēt," viņa teica. "Lai būtu interesantāk."
Danija stāstīja, ka dažas viņas draudzenes ir pārcēlušās uz ārzemēm, lai atrastu partneri citā valstī. Tā kā piemērotu vīriešu ir maz, sievietes izmanto pakalpojumus, kur var uz dažām stundām nolīgt vīrieti ar prasmīgām rokām mājas darbiem.
Popularitāti iegūst tādas tiešsaistes platformas kā "Komanda24" un "Remontdarbi.lv", kur meklēt santehnikas, galdniecības un remontdarbu speciālistus.
Var pasūtīt arī aizkaru uzstādīšanu vai televizora piekarināšanu pie sienas - viss bez nepieciešamības iepazīties. Pasūtītais meistars parasti ierodas stundas laikā un veic darbu par iepriekš noteiktu samaksu.
Patiesībā pakalpojumi neatšķiras no parastajiem mazajiem remonta darbiem, taču mārketinga nolūkos tos dēvē par "vīru uz stundu". Tajā pašā laikā, pēc izdevuma novērtējuma, šis pakalpojums atspoguļo nopietnās demogrāfiskās tendences Latvijā. Dzimstība ir zema, iedzīvotāji noveco, un šis trends Latvijā tikai pastiprinās.