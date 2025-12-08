Taizeme veic gaisa triecienus Kambodžai
Taizeme pirmdien uzsākusi gaisa triecienus Kambodžai, paziņojot, ka kaimiņvalsts ir pārkāpusi pamiera nosacījumus vairākās strīdīgajās abu valstu pierobežu teritorijās.
Taizemes gaisa spēki norāda, ka lēmums veikt triecienus pa Kambodžas militārajiem mērķiem pieņemts pēc tam, kad vairākās strīdīgajās pierobežas teritorijās izcēlās kaujas, kurās tika nogalināts vismaz viens Taizemes robežsargs. Kambodža kauju laikā esot mobilizējusi smagos ieročus un pārvietojusi kaujas vienības. "Šīs norises mūs pamudināja izmantot gaisa spēkus, lai atturētu un samazinātu Kambodžas militārās spējas," teikts paziņojumā.
Tikmēr Kambodžas Aizsardzības ministrija paziņojumā norādīja, ka Taizemes armija pēc vairāku dienu provokatīvām darbībām ir sākusi uzbrukumus pret Kambodžas militārajiem spēkiem divās lokācijās, un piebilda, ka Kambodžas karaspēks uz šīm darbībām nav atbildējis.
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas bloka priekšsēdētājs Anvars Ibrahims mudinājis abas puses ievērot maksimālu atturību un uzturēt atvērtus komunikācijas kanālus. “Atjaunotās kaujas var izjaukt rūpīgo darbu, kas ieguldīts attiecību stabilizācijā starp abām kaimiņvalstīm,” viņš norādīja vietnē "X".
Konflikts ir saasinājis ilgstošo robežstrīdu, kura saknes meklējamas 1907. gadā, kad Francija pirmo reizi kartēja šo teritoriju. Jūlijā šis strīds pārauga piecu dienu konfliktā, kurā bojā gāja 48 cilvēki un 300 tūkstoši cilvēku no strīdīgās robežas teritorijas tika evakuēti. Tagad atkal uzsākta civiliedzīvotāju evakuācija — un vairāk nekā 385 000 cilvēku Taizemē un 1100 ģimeņu Kambodžā savas mājas ir atstājušas.