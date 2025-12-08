Netanjahu paziņojis, ka Izraēla un "Hamas" drīzumā uzsāks pamiera otro fāzi
Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu paziņojis, ka Izraēla un teroristu grupējums "Hamās" tuvākajā laikā pāries uz pamiera otro fāzi - tas notiks brīdī, kad "Hamas" atdos pēdējā ķīlnieka mirstīgās atliekas.
Netanjahu prognozēja, ka otrais pamiera posms varētu sākties jau mēneša beigās. Runājot par ķīlniekiem, "Hamas" vēl nav nodevis Izraēlai 24 gadus vecā policista Rana Gvili mirstīgās atliekas, kurš tika nogalināts "Hamas" vadītajā 2023. gada 7. oktobra uzbrukumā, kas izraisīja karu. Viņa līķis tika aizvests uz Gazas joslu.
Uguns pārtraukšanas otrais posms paredz arī starptautisku spēku izvietošanu Gazas joslā un pagaidu palestīniešu valdības izveidi, kas ikdienas jautājumus risinās ASV prezidenta Donalda Trampa vadītas starptautiskas padomes pārraudzībā. "Hamas" augsta ranga amatpersona svētdien sacīja, ka grupējums ir gatavs apspriest savu ieroču iesaldēšanu, glabāšanu vai nolikšanu.
Gvili mirstīgo atlieku atgriešana - un Izraēla apmaiņā pret to atdotu 15 palestīniešu mirstīgās atliekas - pabeigtu Trampa 20 punktu pamiera plāna pirmo posmu.
Tikmēr Izraēlas armijas štāba priekšnieks ģenerālleitnants Ejals Zamirs svētdien tā saukto "dzelteno līniju", kas atdala Izraēlas kontrolēto Gazas joslas lielāko daļu no pārējās teritorijas, nodēvēja par "jaunu robežu".