Cik cilvēku drīkstēs dzīvot Šveicē? Iespējams referendums par skaita "griestu" noteikšanu
Šveices labējā Tautas partija aicina noteikt maksimālo valsts iedzīvotāju skaitu un šādu ideju atbalsta gandrīz puse Šveices iedzīvotāju, liecina svētdien publicētie aptaujas rezultāti. Iespējams, ka ka nākamgad notiks referendums par ierosinājumu, lai Šveices iedzīvotāju skaits nepārsniegtu 10 miljonus.
Partija, kas jau ilgstoši aģitē pret imigrāciju, uzskata, ka pārāk straujš iedzīvotāju skaita pieaugums pārslogo mājokļu tirgu, transportu un sabiedriskos pakalpojumus. Migrācijas ierobežošanu atbalsta liels iedzīvotāju skaits, kaut gan Šveices valdība aicina noraidīt priekšlikumu, brīdinot, ka stingri ierobežojumi kaitētu ekonomikai un labklājībai, jo Šveices uzņēmumi lielā mērā ir atkarīgi no ārvalstu darbaspēka, vēsta “Bloomberg”.
Laikrakstu grupas “Tamedia/20 Minuten” rīkotās aptaujas rezultāti liecina, ka 48% iedzīvotāju plāno atbalstīt šo plānu. Iniciatīvas atbalstītāji saka, ka referendums varētu notikt jau jūnijā, taču valdība to vēl nav apstiprinājusi.
Saskaņā ar partijas priekšlikumu valdībai būtu jāizstājas no starptautiskiem līgumiem, tostarp no brīvas pārvietošanās nolīguma ar Eiropas Savienību, kad iedzīvotāju skaits pietuvosies 10 miljonu robežai. Pamatojoties uz pašreizējām prognozēm, tas varētu notikt jau 2035. gadā. Šveices federālā statistikas biroja dati liecina, ka valstī pašlaik dzīvo apmēram 9,1 miljons iedzīvotāju.
Tautas partijai ir izdevies panākt referenduma rīkošanu, savācot vairāk nekā 100 000 parakstu, kas ir nepieciešamais slieksnis tautas nobalsošanas ierosināšanai. Pēdējo gadu desmitu laikā Šveicē ievērojami palielinājies iedzīvotāju skaits, un aptuveni ceturtā daļa iedzīvotāju ir ārzemnieki. Tas veicinājis imigrācijai naidīgu noskaņojumu, tostarp attiecībā uz ārvalstu darbinieku noalgošanu starptautiskajos uzņēmumos, kuri nespēj atrast pietiekamu darbaspēku vietējā tirgū. Iniciatīvas atbalstītāji min tādus piemērus kā Cīrihes mājokļu cenas, kas jau esot pārsniegušas Londonas un Parīzes līmeni, vēsta “swissinfo.ch”.