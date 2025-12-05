ASV vēlas, lai Eiropa līdz 2027. gadam pārņemtu lielāko daļu NATO aizsardzības saistību, ziņo avoti
Saskaņā ar aģentūras "Reuters" ziņojumu, kas atsaucas uz labi informētiem avotiem, ASV vēlas, lai Eiropa līdz 2027. gadam uzņemtu lielāko daļu NATO aizsardzības pienākumu, tostarp raķešu ražošanu un izlūkošanas datu vākšanu.
Šī prasība izskanējusi Pentagona amatpersonu, kas atbildīgas par NATO politiku, un vairāku Eiropas valstu delegāciju sanāksmē, kas šonedēļ notika Vašingtonā. Sanāksmē ASV aizsardzības amatpersonas uzsvēra, ka Vašingtonu pagaidām neapmierina temps, kādā Eiropa veido savas aizsardzības spējas pēc 2022. gadā notikušā Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
ASV amatpersonas brīdināja, ka, ja Eiropa neievēros 2027. gada termiņu, ASV varētu pārtraukt dalību dažos NATO aizsardzības koordinācijas mehānismos. Nav skaidrs, kā tieši ASV novērtēs Eiropas progresu šajā jautājumā, norāda "Reuters". Nav arī skaidrs, vai termiņš atspoguļo ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas nostāju vai tikai dažu Pentagona amatpersonu viedokli.
Vairākas Eiropas amatpersonas sarunā ar aģentūru norādīja, ka 2027. gada termiņš ir nereāls. Amatpersonas norādīja, ka ar investīcijām un politisko gribu vien nepietiek, lai Eiropa īstermiņā aizstātu ASV spējas.
NATO oficiālais pārstāvis "Reuters" sacīja, ka Eiropas sabiedrotie ir sākuši uzņemties lielāku atbildību par Eiropas drošību. Viņš nekomentēja ASV noteikto termiņu.