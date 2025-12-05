No 2027. gada būs izmaiņas: Vācija pietuvojas obligātā dienesta atjaunošanai
Vācijas likumdevēji piektdien atbalstīja jaunu militārā dienesta modeli, šādi turpinot centienus stiprināt bruņotos spēkus Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apstākļos.
Jaunais modelis paredz, ka no janvāra visiem 18 gadus veciem jauniešiem Vācijā tiks izsūtīta anketa, kurā tiks jautāts, vai jaunieši ir ieinteresēti un vēlas pievienoties bruņotajiem spēkiem. Vīriešiem anketas aizpildīšana būs obligāta, bet sievietēm - brīvprātīga. Vīriešiem arī būs jāveic obligātas medicīniskās pārbaudes.
Aktīvais dienests joprojām būs brīvprātīgs.
Aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss aicināja deputātus atbalstīt šo likumu, sakot, ka tas ir "izšķirošs solis mūsu spējai sevi aizsargāt".
Likumu atbalstīja 323 deputāti, 272 deputāti balsoja pret, un viens atturējās. Tagad likums tiks virzīts uz augšpalātu, kas, kā sagaidāms, apstiprinās to vēl pirms Ziemassvētkiem.
Kā deputātiem sacīja Pistoriuss, ja jaunie soļi nespēs piesaistīt pietiekamu skaitu jauniesaukto, tad parlamentam būs jāapspriež vismaz daļēja iesaukšanas atjaunošana.
Pret likumu iebilda gan eiroskeptiķu partija "Alternatīva Vācijai" (AfD), gan kreiso radikāļu partija "Die Linke" ("Kreisie").
No janvāra militārais dienests ilgs vismaz sešus mēnešus, un minimālā alga būs 2600 eiro mēnesī. Plānots, ka par ilgāku dienestu tiks nodrošināti papildu stimuli.