ASV prezidents Donalds Tramps vairākkārt sevi pozicionējis kā "miera nesēju".
Pasaulē
Šodien 11:45
Trampa vārdā nosaukts ASV Miera institūts, ko Baltā nama saimnieks pirms dažiem mēnešiem centās likvidēt
Vašingtonā esošais ASV Miera institūts, ko ASV prezidents Donalds Tramps savu pilnvaru termiņa sākumā vēlējās likvidēt, tagad nes viņa vārdu. Tramps par šo notikumu paudis sajūsmu, norādot, ka viņam tas "ir liels gods".
Tramps šo žestu sagaidīja ar sajūsmu. “Ak, cik skaisti!” viņš izteicās, ieraugot savu vārdu uz ēkas, kuru savulaik centās likvidēt, atlaižot lielāko daļu institūta vadības. Atklāšanas pasākumā, kurā tika parakstīts miera līgums starp Ruandu un Kongo Demokrātisko Republiku, Tramps izteica pateicību par viņam izrādīto atzinību un norādīja, ka viņam tas sagādā "lielu godu".
ASV Miera institūts ir federāli finansēta organizācija, kas dibināta 1984. gadā ar mērķi veicināt mieru un risināt starptautiskus konfliktus. Jāpiemin, ka Tramps vairākkārt sevi pozicionējis kā "miera nesēju" un norādījis, ka viņam pienāktos Nobela miera prēmija.