Miljardieru bagātība pasaulē sasniegusi rekordaugstu līmeni. Kur dzīvo pasaules bagātākie cilvēki? Atklāti jaunākie dati
Miljardieru bagātība pasaulē šogad sasniegusi 15,8 triljonus ASV dolāru, kas ir visu laiku augstākais līmenis, liecina Šveices bankas UBS veiktā pētījuma rezultāti.
Miljardieru turība salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaugusi par 13%. Tāpat palielinājies arī miljardieru skaits pasaulē - no 2682 pērn līdz 2919 šobrīd. Starp tiem 2545 ir vīrieši un tikai 374 sievietes, norāda UBS.
Visvairāk miljardieru dzīvo ASV, kur 924 cilvēkiem kopumā pieder īpašumi aptuveni 6,9 triljonu dolāru vēsrtībā. Ķīnā dzīvo 470 miljardieri, un viņu bagātība veido aptuveni 1,8 triljonus dolāru.Tikmēr Vācijā miljardieru skaits pieaudzis par 33% līdz 156, bet viņu bagātība palielinājusies par 145,9 miljardiem dolāru līdz 692,1 miljardam dolāru.
UBS prognozē, ka miljardieru skaits pasaulē turpmākajās desmitgadēs turpinās pieaugt, jo paātrināsies miljardieru bāgātības nodošana nākamajām paaudzēm.