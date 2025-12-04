/ Ilustratīvs attēls/
Francijā ar tiesas lēmumu kaķim “piespriests” mājas arests: tas ārdījies kaimiņa dārzā
Kaķim, kurš dzīvo Francijā, tiesa piesprieda mājas arestu pēc tam, kad kaimiņš vairākkārt sūdzējies, ka tas nepārtraukti lec viņa dārzā.
“Remi mīl pastaigāties šeit uz sienas un ielekt kaimiņam dārzā. Manu kaimiņu tas kaitina,” medijam “AFP News” stāsta rudā kaķa saimniece Dominika Valdes.
Dominikai jau nācies maksāt savam kaimiņam 1250 eiro par kaķa nodarītajiem postījumiem un citām izmaksām. Viņa tagad cenšas, lai kaķis vairs neiziet no mājām.
Francijas dzīvnieku aizsardzības biedrība izsaka bažas, ka šis lēmums varētu novest līdz tam, ka visiem saimniekiem nāksies liegt saviem kaķiem pastaigāties pa viņu mājas teritoriju.