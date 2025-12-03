"Roblox" ir viena no pasaulē populārākajām spēļu platformām bērnu un pusaudžu vidū.
Šodien 20:59
Putina režīms ķeras klāt videospēlēm: Krievijā aizliedz "Roblox", piesaucot “ekstrēmismu” un “LGBT propagandu”
Krievijas Federālais sakaru, informācijas tehnoloģiju un masu komunikāciju uzraudzības dienests (Roskomnadzor) ir nobloķējis populāro tiešsaistes spēļu platformu "Roblox", kā iemeslu minot "ekstrēmistiskas un teroristiskas darbības propagandu", kā arī "LGBT tematiku".
Saskaņā ar dienesta oficiālo skaidrojumu, lēmums pieņemts, jo platformā konstatēts saturs, kas, pēc Krievijas uzraugu domām, apdraud bērnus.
"Roskomnadzor" norādījis uz nepieciešamību aizsargāt nepilngadīgos no informācijas, kas saistīta ar teroristisku organizāciju darbību un netradicionālām seksuālām attiecībām.
"Roblox" ir viena no pasaulē populārākajām spēļu platformām bērnu un pusaudžu vidū, kas ļauj lietotājiem veidot savas virtuālās pasaules un spēles. Krievijas varasiestādes pēdējos gados pastiprināti vēršas pret ārvalstu digitālajām platformām, pamatojot to ar nacionālās drošības un tradicionālo vērtību aizsardzību.