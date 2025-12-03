Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks,savā testamentā novēlējis līdzekļus neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu iegādei Ukrainai.
Šodien 17:10
No viņsaules palīdz Ukrainai: mūķene atklāj pāvesta Franciska pēdējo gribu - tā saviļņos ikvienu
Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks, kurš viņsaulē devās šī gada aprīlī, savā testamentā novēlējis arī līdzekļus neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu iegādei Ukrainai.
Pāvesta novēlētais ziedojums paredzēts medicīniskās palīdzības nodrošināšanai karadarbības zonās, atsaucoties uz spāņu portālu "Religion Digital", paziņojusi mūķene Lūsija Karama.
Karama, kura kopš 2022. gada februāra vairākkārt apmeklējusi Ukrainu un aktīvi atbalsta humānos projektus reģionā, atzina, ka ir dziļi aizkustināta par šādu pontifika žestu.
"Francisks vairākkārt solīja atbalstu," spāņu radio raidījumā norādīja mūķene, "taču es nekad negaidīju, ka tas nāks šādā formā."