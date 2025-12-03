Lietuvā obligātajā militārajā dienestā nākamgad iesauks ap 5000 jauniešu
Lietuvā nākamgad obligātajā militārajā dienestā tiks iesaukti apmēram 5000 jaunu vīriešu, paziņojuši Lietuvas Bruņotie spēki. Jauniesaukto saraksts tiks izveidots 7. janvārī, bet iesaukums turpināsies visu gadu.
Plānots, ka kopumā tiks iesaukti ap 5000 jauniešu. Jauniesaukto profils saglabāsies dažāds, ņemot vērā dažādas Lietuvas armijas vajadzības un jauniesaukto spējas.
Ap 3800 jaunu vīriešu tiks iesaukti deviņu mēnešu obligātajā sākotnējā militārajā dienestā, bet uz trim mēnešiem tiks iesaukti 90 jauniešu, kuri ir apguvuši armijai nepieciešamu profesiju.
Lietuvas Bruņoto spēku militārās komandantūras komandieris Dans Mockūns sacīja, ka 2026. gada iesaukums ir mērķtiecīgs solis uz valsts aizsardzības sistēmas uzlabošanu.
"Dažādi dienesta laiki un programmas ļauj mums elastīgi reaģēt uz armijas vajadzībām un jauniešiem izvēlēties piemērotāko dienesta formu. Koncentrēšanās uz rezervi un militāro sagatavotību ir galvenās prioritātes mūsdienu drošības vidē," paskaidroja Mockūns.
Armija uzsvēra, ka 2026. gada iesaukšanas kārtība ir pielāgota mūsdienu vajadzībām, lielāku uzmanību pievēršot jauniešu dažādajiem plāniem un studiju grafikiem.
Astoņpadsmit gadus vecie jaunieši varēs sākt dienestu uzreiz pēc skolas beigšanas, savukārt augstskolu studentiem tiks dota iespēja izvēlēties īsākas dienesta formas, kas ir savienojamas ar studijām.
Plānots ilgāks rezerves periods, lai saglabātu obligātā dienesta laikā iegūtās prasmes. Kā uzskata armijā, tas palīdzēs nodrošināt valstij labi apmācītus rezervistus un efektīvas mobilizācijas spējas.
Janvārī spēkā stāsies pērn jūnijā parlamenta pieņemtā militārā iesaukuma reforma, kas paredz, ka 17 gadus veciem jauniešiem tiek veiktas veselības pārbaudes un viņi tiks informēti par gaidāmo iesaukumu, kad viņi būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Jaunieši tiks uzņemti augstskolās tikai pēc militārā dienesta veikšanas. Likums paredz, ka iesaukšanai armijā tiks pakļauti jaunieši vecumā no 18 līdz 22 gadiem.
Izmaiņas paredz arī dažādas regulārā dienesta formas pēc ilguma, jauniešiem dodot iespēju dienēt trīs, sešus vai deviņus mēnešus.
Aizsardzības ministrijas dati liecina, ka pēdējos gados vairāk nekā 60% profesionālajā militārajā dienestā uzņemto karavīru ir pabeiguši obligāto sākotnējo militāro dienestu.