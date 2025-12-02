VIDEO: Ķīnā aizdegās kravas automašīna, kas pārvadāja parafīnu
1. decembrī Ķīnā, pie Šaujuanas metro stacijas Guandžou pilsētā Haidžu rajonā, aizdegās kravas automašīna, vēsta “News Globe Now”.

Vēstīts, ka negadījums noticis plkst. 13.41 (pēc vietējā laika): sākotnēji aizdegusies kravas automašīna, bet vēlāk liesmas izplatījās tālāk. Tiek ziņots, ka ugunsgrēks apdzēsts jau plkst. 13.54. Kravas automašīna pārvadājusi 2400 litrus šķidrā parafīna, vēsta “News GD”, atsaucoties uz ugunsdzēsējiem.

Savukārt “News Globe Now” min, ka darbinieks, kurš strādājis veikalā netālu no notikuma vietas, pastāstījis: pikapa durvis bijušas atvērtas, un izskatījies, ka notikusi eļļas noplūde. Pēc tam uguns izplatījusies aptuveni desmit metru attālumā no notikuma vietas, skarot gan brauktuvi, gan ietvi un gar ielu novietotos elektriskos skūterus.

Tiek ziņots, ka cietušo nav. 

