Ukrainieti Ludmilu 78 gadu vecumā aizrauj datorspēles - vietējie spēļu veidotāji sagādā kundzei neaizmirstamu pārsteigumu
foto: Ekrānuzņēmums
Kundze ar videospēlēm aizraujas jau 17 gadus – šim hobijam viņu iedvesmojis un pievērsis mazdēls.
Ukrainas videospēļu izstrādes studija "4A Games" uzdāvinājusi spēļu klēpjdatoru 78 gadus vecai videospēļu entuziastei Ludmilai no Donbasa reģiona, kura kara dēļ bija spiesta pamest savas mājas un atstāt tur savu tehniku.

Studijas pārstāvji pievērsa uzmanību sirmgalvei pēc tam, kad pamanīja ziņu sižetu, kurā Ludmila stāstīja par savu aizraušanos ar videospēlēm. Sieviete atklāja, ka viņas dators palicis mājās Bilozerskā, un viņai tik ļoti pietrūkst spēlēšanas, ka viņa pat to redz sapņos.

Kundze ar videospēlēm aizraujas jau 17 gadus – šim hobijam viņu iedvesmojis un pievērsis mazdēls. Ludmilai īpaši patīk tiešsaistes šaušanas spēles, tostarp "Counter-Strike 2", taču par savu iecienītāko spēli viņa dēvē tieši studijas "4A Games" radīto "Metro Exodus".

