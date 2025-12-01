ASV un Ukrainas sarunās galvenais temats bija faktiskā robeža
ASV un Ukrainas sarunās svētdien galvenā uzmanība tika pievērsta tam, lai noteiktu, kur faktiski atradīsies miera līgumā noteiktā robeža ar Krieviju, vēsta tīmekļa izdevums "Axios", atsaucoties uz diviem anonīmiem avotiem Ukrainā.
Piecas stundas ilgušo sanāksmi Floridā viņi raksturoja kā sarežģītu un saspringtu, taču produktīvu.
Krievijas diktators Vladimirs Putins, kam otrdien paredzēta tikšanās ar ASV prezidenta Donalda Trampa sūtni Stīvu Vitkofu, uzstāj, ka Krievija neapstāsies, kamēr nepārņems kontroli pār visu Donbasu, atgādina "Axios".
Kā ziņo "Axios", ASV vēlas panākt, lai Ukraina atdod šīs teritorijas un tādējādi pārliecinātu Putinu noslēgt mieru, taču Kijivai tā būtu "sāpīga un politiski sprādzienbīstama piekāpšanās".
Kā vēsta izdevums, pēc stundu ieilgušām sarunām tikšanās turpinājās ar trim pārstāvjiem no katras puses. Saskaņā ar divu Ukrainas avotu sniegto informāciju teritoriālās kontroles līnija bija praktiski vienīgais apspriestais jautājums.
No ASV puses piedalījās Vitkofs, valsts sekretārs Marko Rubio, kā arī Trampa padomnieks un znots Džareds Kušners. Ukrainas pusi pārstāvēja Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Rustems Umerovs, Bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Andrijs Hnatovs un militārā izlūkdienesta vadītāja vietnieks Vadims Skibickis. Pēc tam Umerovs vēlreiz tikās viens pret vienu ar Vitkofu un piezvanīja Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, lai informētu viņu par sarunu gaitu.
"Tikšanās bija spraiga, taču tā nebija negatīva. Mēs novērtējam ASV nopietno iesaistīšanos. Mūsu nostāja ir tāda, ka mums jādara viss iespējamais, lai palīdzētu ASV gūt panākumus, nezaudējot savu valsti un nepieļaujot atkārtotu agresiju," kāda Ukrainas amatpersona sacījusi "Axios".
Svētdien prezidenta lidmašīnā ceļā no Floridas uz Vašingtonu Tramps žurnālistiem sacīja, ka viņš ir informēts par sarunu rezultātiem un uzskata, ka "ir labas izredzes panākt vienošanos".
Vitkofs plāno pirmdien doties uz Maskavu un otrdien tikties ar Putinu. "Galvenais jautājums ir par to, kāda ir krievu nostāja un vai viņu nodomi ir reāli," "Axios" izteikusies kāda Ukrainas amatpersona, piebilstot: "Skatīsimies, ko Vitkofs atvedīs no Maskavas".
Jau vēstīts, ka ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, ko Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā pirms nedēļas ASV plāns tika mainīts, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju. Taču aģentūra "Bloomberg" norāda, ka sarunas joprojām bremzē tie paši šķēršļi, kas iepriekš.