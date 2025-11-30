Netanjahu oficiāli lūdzis apžēlošanu saistībā ar apsūdzībām korupcijā
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu oficiāli lūdzis valsts prezidentu Ichaku Hercogu viņu apžēlot saistībā ar viņam izvirzītajām apsūdzībām korupcijā.
Svētdien premjerministra birojs paziņoja, ka Netanjahu ir iesniedzis apžēlošanas lūgumu prezidenta kancelejas juridiskajam departamentam. Apžēlošanas lūgums izteikts pēc ASV prezidenta Donalda Trampa nosūtītas vēstules Izraēlas parlamentam, ar aicinājumiem Netanjahu apžēlot. Netanjahu ir vienīgais premjerministrs Izraēlas vēsturē, kurš stājies tiesas priekšā, esot valdības vadītāja amatā.
Svētdien izplatītajā videopaziņojumā Netanjahu pauda viedokli, ka tiesas prāva esot sašķēlusi valsti un apžēlošana palīdzētu atjaunot nacionālo vienotību. Viņš arī sacīja, ka prasība trīs reizes nedēļā ierasties tiesā esot traucēklis, kas viņam apgrūtinot valdības vadīšanu.
Prāva, ko daudzi nodēvējuši par "Qatargate" sākās 2020. gadā, kad tika aizturēti divi Netanjahu tuvi padomdevēji, kas tika apsūdzēti par korupciju un naudas saņemšanu no Kataras. Netanjahu tiek apsūdzēts trīs korupcijas lietās.